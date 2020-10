Museo diocesano Molfetta #museodellasettimana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In questo momento di enorme difficoltà per il mondo della #Cultura scoprire che il #museodellasettimana è quello di Molfetta ci rende orgogliosi. I complimenti vanno a chi gestisce, ne tiene cura e punta sempre alla promozione del territorio: i giovani della Cooperativa FeArt che, quotidianamente con non pochi sforzi e massimo impegno, garantiscono un "vero angolo di cultura" nella nostra città di Molfetta. L' AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) ha condiviso l'immagine di una delle sale che meglio rappresenta l'identià culturale e religiosa espressa dalle opere che, custodite nel Museo a Molfetta, indicando proprio il Museo Diocesano Molfetta come #MuseodellaSettimana. Un luogo unico, un lougo di tutti. #Vienialmuseo è la campagna promozionale lanciata dal Museo Diocesano Molfetta in occasione del decimo anno di attività della struttura museale della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Tanti i testimonial coinvolti a cui è affidato il racconto delle attività che hanno luogo al museo per studiosi, bambini e famiglie, appassionati di arte, musica, teatro, tradizioni. Una produzione Cooperativa FeArt, ideata e diretta da Corrado la Grasta del Teatro Dei Cipis, realizzata e musicata da DOT Studio. CLICCA E GUARDA IL VIDEO PROMO DEL MUSEO

Gallery