Pop-Up, da Altamura il progetto itinerante dell'artista Marilena Tucci

Il progetto itinerante “POP-UP” dell’artista pugliese, Marilena Tucci, prende il via proprio nella sua città d’origine, Altamura, e lo spazio prescelto è TESTE SCOLPITE, che dall’8 al 30 Giugno cambia volto con un’installazione che richiama gli ospiti sin dal giardino esterno, con un percorso colorato, ironico e irriverente, piena espressione della Tucci. Dalla sua prima personale, che l’ha vista protagonista assoluta lo scorso Dicembre 2022, nuove idee e collaborazioni iniziano a creare un nuovo fermento per l’artista, sempre assetata di nuove sfide e avventure creative. “Dopo la mia prima mostra, POP C’ART, che mi ha regalato grandi soddisfazioni in termini mediatici e di consensi da parte del pubblico, è stata la mia partecipazione ad ART IN TOWN a Gravina in Puglia che mi ha dato il la per lanciare il mio nuovo progetto “POP-UP” che vedrà le mie opere e creazioni on the road, esposte in spazi eclettici e dai linguaggi trasversali.” – afferma la Tucci e prosegue: “Per l’esordio, son voluta partire dalla mie origini, Altamura, iniziando questa prima collaborazione con Giuseppe Cutecchia, fondatore e mente creativa del suo TESTE SCOLPITE.”. Anche in questo appuntamento, l’immersione del pubblico nelle installazioni arricchite dalle creazioni dell’artista, d’archivio e di novità inedite, trasmette la sfida e il rispetto insieme che la Tucci - con il suo inconfondibile stile - riesce a creare nei luoghi, ciascuno con la propria storia, aspetti che riescono a creare ulteriori racconti, di valori ed essenza dell’artista. Dedizione, impegno, artigianalità, ricerca e sostenibilità rimangono il fil rouge distintivo anche per “POP-UP” che, fino al 30 Giugno, espone scenografiche cartapeste, insieme alle due nuove Collezioni, CAPSULE e RUBIK: accessori, curati in ogni dettaglio, danno una nuova vita a materiali di recupero e diventano veri e propri pezzi d’arte da indossare e vivere. Il percorso esprime lo stile peculiare della Tucci e conduce i visitatori in una totale immersione che rimanda al design, al mondo dell’arte e della moda e al viaggio, ma tutto frutto del binomio indissolubile di artigianalità e sostenibilità ambientale. Venerdì 23 Giugno, TESTE SCOLPITE per la temporary exhibition dell’artista, si animerà con un evento dj set a partire dalle 19.00 con la presenza dell’artista, perché POP-UP ha come obiettivo quello di creare appuntamenti on the road, che non sono solo mostre o installazioni artistiche, ma anche occasioni di incontro e confronto per veicolare idee e spunti di riflessione, insieme ad azioni concrete.