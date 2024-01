A Bari la presentazione dei volumi di Michele Bianco e Carlo Santoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nella splendida cornice della Cattedrale di Conversano S. Maria Assunta, si terrà, in data venerdì 26 gennaio 2024, la presentazione dei volumi di Michele Bianco e Carlo Santoli: “L’incanto dell’oltre: dalle sacre scritture alla poesia religiosa di Carlo Betocchi” e “L’incanto dell’oltre: da il ‘frontespizio’ alla nuova poesia di Carlo Betocchi”. Introduce e coordina la professoressa Carmela Ventrella dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, una serata alla scoperta dei due volumi dedicati al poeta Carlo Betocchi, in compagnia di molti ospiti e dei due autori. A partire dai saluti, con S.E. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli, Don Felice Di Palma, Arciprete della Cattedrale di Conversano S. Maria Assunta, l’avvocato Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, l’avvocato Vito Antonio Galasso, Presidente della Pro Loco di Conversano e i professori dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Francesco Bellino e Domenico Lassandro. Durante la presentazione interverranno il professor Giuseppe Bonifacino, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il professor Domenico Cofano, dell’Università degli Studi di Foggia, il professor Antonio Luciano Giannone, dell’Università degli Studi del Salento, e il professor Alberto Granese, dell’Università degli Studi di Salerno. L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 16:30, presso la Cattedrale di Conversano S. Maria Assunta.