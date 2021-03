Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Puglia in onda su Rai2 nella trasmissione “Detto Fatto” condotta da Bianca Guaccero. La conduttrice pugliese ospita oggi, alle 15.20, lo chef di Monte Sant’Angelo, Gegè Mangano, patron del Ristorante Casa li Jalantuuméne. Già volto noto delle reti nazionali per le sue apparizioni in diverse trasmissioni e sitcom dedicate proprio alla cucina, chef Mangano ha portato un po’ del suo amato Gargano, e della Puglia tutta, nuovamente alla ribalta dei riflettori del pubblico italiano. In un momento molto difficile per la nazione e per il settore, in particolare, la brava conduttrice e il camaleontico chef, cercheranno di rallegrare il pomeriggio di Rai2, tra chiacchiere in libertà e buongusto. “Ho deciso di portare un mio amato piatto, che la racconta la Puglia: cavatelli con crema di cime di rapa e mandorle di Toritto, il tutto condito con il nostro olio EVO – racconta lo chef -. Un piatto “serio” all’insegna del nostro territorio, ma presentato con molta allegria e tanti sorrisi, che ci vogliono per tenere alto il morale. Un’occasione per ricordare la forza, ma anche l’eleganza e la delicatezza dai nostri sapori pugliesi e il carattere deciso dei tesori di questa terra. Tutto questo racchiuso in un piatto, a mio avviso, iconico – aggiunge -. L’augurio, davvero, per tutti noi è di condividere un po’ di tempo all’insegna della solarità, nonostante le difficoltà di questo momento. Siamo pugliesi: noi non ci arrendiamo, ma combattiamo col sorriso, perché l’allegria non deve mai mancare, ricordatelo, in tavola e fuori dalla tavola”. La verve, come sempre, non manca allo chef garganico, che assicura: “Non sarà l’unica occasione in cui ci ritroveremo a parlare di gusto e pugliesità sul piccolo schermo”. E tra un piatto e una risata, Bianca Guaccero e Gegè Mangano, si fanno accompagnare alla scoperta della Puglia sulle note della musica tipica del territorio. “Una bella soddisfazione, per me – commenta -, quella poter avere l’onore di accendere i riflettori sulla mia Monte Sant’Angelo, una bomboniera del Gargano, territorio meraviglioso che, come dico sempre, è per me la prima missione di vita e professionale. Cucino per amore della mia terra, del mio Gargano e della mia Puglia, e oggi provo con simpatia a portare un po’ dei suoi profumi, sapori e colori nelle case degli italiani. Ne molto orgoglioso” conclude. Allora appuntamento, su Rai2, 26 marzo, ore 15.20, chef Gegè Mangano a Detto Fatto. Le repliche di Detto Fatto su Raiplay.