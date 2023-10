Assemblea cittadina del M5S, domani a Bari riuniti iscritti ed eletti: "Confronto interno in vista delle prossime elezioni amministrative"

Si terrà domani a Bari, dalle 10 nel Villaggio del Fanciullo nel piazzale Cesare Battisti 13, l’assemblea cittadina degli iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle.

Nel corso della riunione sono previsti interventi del coordinatore provinciale del M5S di Bari, Raimondo Innamorato, del coordinatore regionale Leonardo Donno, del deputato Gianmauro Dell’Olio, dei consiglieri comunali e municipali.

Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui il confronto interno in vista delle prossime amministrative.

"Si tratta - spiega Raimondo Innamorato - di un’assemblea che anticipa l’imminente costituzione del gruppo territoriale e di un'occasione per incontrare sia chi ha chiesto di iscriversi al gruppo che i simpatizzanti. Condivideremo il percorso che stiamo facendo come Movimento Cinque Stelle sia per le amministrative che per i gruppi territoriali. Sarà anche l’occasione per ricevere osservazioni e proposte rispetto al programma che stiamo provando a costruire con il perimetro di centrosinistra".