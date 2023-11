Forza Italia sente i baresi in vista delle Comunali 2024, gazebo in corso Mazzini: "Città nel degrado e poco sicura"

"Come avevamo già rilevato in precedenti sondaggi, oggi i baresi continuano a chiederci più pulizia, sicurezza e ordine. E denunciano l’abbandono di aree pubbliche del centro e soprattutto della periferia, risultato di una mancanza cronica di progettualità nell’azione delle Amministrazioni di sinistra che si susseguono da un ventennio al Comune di Bari". Ad affermarlo è il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, commissario barese e metropolitano di Forza Italia, a margine di un sopralluogo con gazebo davanti al mercato di corso Mazzini nel quartiere Libertà di Bari.

Un'occasione per ascoltare i cittadini nel primo di una serie di appuntamenti analoghi che, nei prossimi giorni, si svolgeranno nei vari municipi della città, con l'obiettivo di mettere a punto un'indagine sui principali problemi della città di Bari. Tra le varie segnalazioni negative avanzate dai residenti, quelle riguardanti, spiega Fi, "cartelle esattoriali recapitate a chi paga regolarmente le tasse, giardini abbandonati, cassonetti sporchi e maleodoranti dopo aver pagato Tari e altre tasse con puntualità, autobus sgangherati e inquinanti dopo aver pagato in modo ligio il biglietto".

"Per ben amministrare una città è necessario andare fisicamente nei quartieri e parlare con chi li frequenta e abita – ha detto Giuseppe Carrieri, vice Commissario di Forza Italia per l'area metropolitana di Bari -. Solo così ci si può rendere conto, ad esempio, dell’estremo degrado in cui versa il mercato di corso Mazzini, sia per la mancanza di sicurezza, sia per lo sporco e la scarsa manutenzione degli spazi pubblici. Qui l’Amministrazione Decaro forse non è passata, perché ha dimenticato di eseguire la manutenzione necessaria per rendere decoroso, igienico ed efficiente un luogo frequentato da migliaia di cittadini".