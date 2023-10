Una squadra al femminile per la sfida delle Comunali, Forza Italia presenta il gruppo 'Donne per Bari': "Tanti progetti per la città"

Una squadra di donne per la sfida delle Comunali 2024 a Bari. In attesa che il centrodestra trovi l'intesa sul candidato sindaco, Forza Italia presenta il suo gruppo tutto al femminile per rilanciare temi e progetti per la città, in vista delle prossime Amministrative.

"Ci stiamo impegnando per individuare quanto prima il candidato sindaco per le prossime Amministrative a Bari. Non deve avere avversari, per esperienza e capacità. Vogliamo arrivare all’appuntamento dell’anno prossimo mettendo in campo la qualità e le migliori risorse umane e professionali del partito. Nulla è lasciato al caso. Siamo una squadra, con qualità in tutti i ruoli e dove sono protagoniste le donne", ha detto Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, senatore e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, durante la conferenza stampa di questa mattina nella sede cittadina degli azzurri in via Argiro. Per l’occasione, Sisto ha lanciato anche i temi della nuova campagna di comunicazione, che richiamano le priorità programmatiche di Forza Italia Bari, individuati anche con l’aiuto di sondaggi e destinati a essere sviluppati e promossi dal partito.

"Oggi – ha spiegato Michela Nocco, vice coordinatrice cittadina e membro del dipartimento Professioni - si costituisce il gruppo “Donne per Bari”, tutto al femminile. Punta a diventare un riferimento per le donne che vogliono impegnarsi politicamente e contribuire alla crescita socio culturale della città. Abbiamo tanti progetti, per Bari, per noi donne e per dare più visibilità ai temi del nostro partito".

Dopo il recente rinnovo del Direttivo cittadino di Forza Italia e del Direttivo giovani, dunque, il partito aggiunge "un altro tassello importante", quello del gruppo «Donne per Bari». Tra i ruoli assegnati stamane, le responsabilità dei Dipartimenti all’interno di Forza Italia, ovvero Pari opportunità (Erica Lucarelli), Sport e salute (Anna Lagattolla), Sport e gioco legale (Flora Benincasa), Politiche del lavoro (Doriana Memeo) e Professioni (Michela Nocco, Erica Lucarelli, Mara Caponio e Roberta Pacifico).

"Oggi – ha sottolineato Sisto - inizia anche la nostra nuova campagna di affissioni, che richiamano temi individuati anche grazie alle istanze espresse dai nostri elettori, ossia quello di una Bari europea, efficiente e sostenibile, attraverso una Città più pulita, sicura e ordinata. Sia nel centro che nelle periferie".