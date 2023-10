Il centrodestra e la corsa alle Comunali di Bari 2024, Gemmato (Fdi): "Nomi? Non cadiamo nella trappola del centrosinistra"

"Non diamo una 'dead line' sui nomi, stiamo scegliendo in questo momento i migliori ma, al netto dei nomi, vorremmo che ci fossero i programmi. Non vorremmo cadere nella trappola in cui è caduta la sinistra che ne fa una questione di poltrone, di un bilanciamento tra Emiliano e Decaro, evidentemente piegando i destini di una comunità a quelli personali". A parlare, riferendosi ai futuri candidati del centrodestra per la corsa a sindaco di Bari e di Lecce, è il segretario regionale di Fratelli d'Italia della Puglia e sottosegretario alla Sanità Marcello Gemmato, rispondendo ai giornalisti a margine dell'iniziativa di Fratelli d'Italia sul tema 'L'Italia vincente-Un anno di risultati - Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione", svoltasi a Bari. Lo riporta l'Adn Kronos.

"A noi - aggiunge Gemmato - non interessano i nomi ma dovranno essere persone che interpretano il centrodestra unito e soprattutto che si pongano in sintonia con il governo nazionale per fare bene alla Puglia e ai pugliesi. L'importante, come abbiamo detto a Bari sabato scorso non è chi rappresenterà la battaglia ma le idee che noi condurremo, le idee di rinnovamento e soprattutto di continuità rispetto a un governo nazionale che sta facendo bene e che gestirà i 200 miliardi del Pnrr. In Puglia abbiamo il ministro Fitto che sta conducendo un ottimo lavoro riconosciuto in tutta Italia, finanche dal presidente della Repubblica".

Secondo Gemmato i candidati del centrodestra nelle due città pugliesi dovranno "porsi in sintonia con il governo romano per fare in modo che tutte le opportunità di un governo stabile e del Pnrr possano essere colte sia a Lecce che a Bari".