La premier Meloni sul 'caso Bari': "Vergognosi gli attacchi al ministro dell'Interno Piantedosi"

"Di quello che succede a Bari penso che le accuse rivolte al ministro Piantedosi siano francamente vergognose. Penso che il ministro Piantedosi abbia agito correttamente, l'accesso ispettivo che è stato disposto dal ministero dell'Interno non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento, è una verifica che va fatta ed è esattamente la stessa misura che sarebbe stata utilizzata nei confronti di qualsiasi altro Comune". Ad affermarlo è la premier Giorgia Meloni, intervenuta sul 'caso Bari' e sulle polemiche scaturiste alla nomina, da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, di una Commissione d'accesso per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari. Lo riporta Lapresse.

Meloni ha parlato della questione a margine di un appuntamento istituzionale a Campobasso dove si è tenuta la cerimonia per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise: "Le accuse di utilizzare politicamente questi strumenti - dice ancora Meloni - le rinvio al mittente. Noi non abbiamo fatto alcuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto un accesso ispettivo che sarebbe stato disposto nella stessa condizione per qualsiasi altro Comune italiano".