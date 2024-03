Il leader del M5S Conte sta con il sindaco Decaro: "Chiaro attacco politico"

"Capisco perfettamente il sindaco Decaro con il suo impegno personale e che abbia espresso tutto il suo sconforto ma credo che, documenti alla mano, non avrà difficoltà a testimoniare alla Commissione tutto l'operato e le ragioni che ha anticipato e che lo spingono a ritenere fuori luogo la prospettiva di scioglimento ipotizzato''. Ad affermarlo è il leader del M5S Giuseppe Conte intervenuto a margine del corteo Libera a Roma, nella Giornata della Memoria delle vittime innocenti di mafia. Lo riporta l'Adnkronos.

Conte ha parlato della questione riguardante la Commissione, autorizzata dal Ministero dell'Interno, di valutazione dello scioglimento del Consiglio comunale di Bari per presunte infiltrazioni mafiose, che nei prossimi giorni sarà nel capoluogo pugliese. Sul caso, ieri, il sindaco Decaro, nel corso di un'affollata conferenza stampa a Palazzo di Città, ha voluto difendere l'operato della sua Amministrazione nella lotta ai clan cittadini.

''Sicuramente la modalità con cui è stato sollecitato il ministro dell'Interno, con uno schieramento di sottosegretari e parlamentari di centrodestra, è un chiaro attacco politico'', aggiunge Conte, il quale non intende trasferire automaticamente titolare del Viminale questa intenzione. Il leader del M5S, però sottolinea: ''Possiamo consigliare al ministro assoluta prudenza visto che c'è un attacco politico e una sollecitazione strumentale in un contesto in cui si sta andando alle elezioni''.

Sulla questione ha parlato anche il parlamentare barese del M5S, Gianmauro Dell'Olio: "Sono sicuro - dice -che il sindaco Decaro non avrà certamente difficoltà a difendersi. Ovviamente nulla osta su eventuali verifiche, ogni amministrazione deve essere uno spazio di trasparenza nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni. È certamente una situazione su cui c'è il massimo dell'attenzione, anche da parte del Movimento 5 Stelle, che ha fatto della legalità uno dei principali pilastri su cui fondare la propria azione politica. Quello che dà fastidio è l'atteggiamento del centrodestra che per attaccare politicamente il centrosinistra non ha esitato a sollecitare il Ministero dell’Interno. Il centrodestra che di certo non può salire sulla cattedra della legalità, considerati i casi in passato di scioglimento delle amministrazioni comunali per criminalità organizzata e anche per infiltrazioni mafiose. Il M5S a Bari sin dal 2019 ha denunciato alle autorità competenti casi di malaffare, quindi non accettiamo lezioni su questo argomento, da parte di nessuno" conclude Dell'Olio.