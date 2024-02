Comunali Bari 2024, Picaro (Fdi) e il confronto nel centrosinistra: "Tra Leccese e Laforgia soap opera infinita"

"L'era di chi comanda attualmente a Bari è finita e spetta a noi attualmente all'opposizione governare la città".Michele Picaro, da poco eletto 'per acclamazione' presidente provinciale di Fratelli d'Italia, fa il punto della situazione in vista delle Elezioni Comunali di giugno prossimo e per le quali i due principali gruppi di aggregazione politica non hanno ancora ufficializzato i nomi in campo.

Se il centrodestra, questa sera, proverà a trovare la quadra nel corso della riunione del tavolo di coalizione su cui saranno valutati (e pesati politicamente) i profili di Vito Leccese e Michele Laforgia, il centrodestra attende di svelare la figura con cui si presenteranno alle urne: "Le analisi - dice Picaro, a Baritoday - sono oramai all'attenzione dei dirigenti nazionali. Punteremo su una figura autorevole e capace che possa rappresentare la coalizione". Una squadra di partiti e liste che vorrebbe attingere anche da aree che nelle scorse Comunali hanno appoggiato l'attuale sindaco Antonio Decaro. Al momento, però, non vi sono state ufficialità. In ogni caso, Fdi punta ad essere sempre più attrattiva in città: "Stiamo dialogando - rimarca il consigliere regionale - e siamo un partito inclusivo che tende ad aprirsi al panorama territoriale. Chiunque si sia reso conto della validità del nostro progetto politico sarà il benvenuto".

"D'altra parte - aggiunge Picaro - all'ultimo congresso provinciale di Fdi abbiamo visto una partecipazione come non avveniva da anni, con momenti di dibattito e di confronto grazie anche alla presenza di esponenti della comunità industriale e commerciale locale". Per il consigliere pugliese è dunque "importante proseguire sulla strada degli ottimi risultati delle scorse politiche. Per Bari sarebbe un vantaggio avere lo stesso governo che c'è a Roma e dialogare con l'Esecutivo Nazionale".

Guardando al centrosinistra, invece, Picaro sottolinea lo stallo in corso: "La scelta del loro candidato sindaco - dice - è una soap opera infinita che non avrà un lieto fine. C'è chi invoca una parvenza di continuità oppure di discontinuità" rimarca riferendosi a Vito Leccese e Michele Laforgia. "Entrambi - aggiunge - rappresentano un vecchio modo di fare politica con schemi superati che paradossalmente sono in antitesi. Mi sembra anche difficile che vi possa essere, in futuro, un'unione vera. Piuttosto parlerei di fusione a freddo solo per opportunità".

Picaro, in ultimo, rileva i punti su cui insistere per governare al meglio Bari: "Noi ci preoccupiamo del futuro della città mentre c'è una classe dirigente, quella del centrosinistra, che se ne dà di santa ragione al proprio interno. Igiene urbana che non c'è, mancata approvazione del pug, norme kafkiane per il commercio e la situazione della viabilità: conosciamo a fondo queste problematiche e faremo il possibile per risanarle e far scattare un circolo virtuoso per Bari" ha concluso il consigliere regionale.