Primarie di centrosinistra a Bari, Azione si schiera con Leccese: "Garantisce continuità con Decaro"

I rappresentanti pugliesi di Azione annunciano l'appoggio al candidato del Pd, Vito Leccese, nella sfida delle primarie di centrosinistra a Bari. Il partito guidato da Carlo Calenda, dunque, decide di puntare sull'attuale capo di gabinetto dell'amministrazione locale che il prossimo 7 aprile sfiderà Michele Laforgia per il ruolo di aspirante sindaco di Bari.

"Alle primarie sosterremo Vito Leccese per dare continuità al lavoro di Antonio Decaro e per la costruzione di una coalizione normale, fatta per realizzare strade, case, scuole, reti idriche, fognarie e delle acque meteoriche, trattare i rifiuti con gli impianti più innovativi, tutelare l’ambiente ricorrendo alla tecnologia, aiutare le imprese, sostenere gli insediamenti turistici, e molto altro che abbia il sapore della concretezza e della realtà". Lo scrivono, in una nota congiunta, il coordinatore regionale di Azione,Fabiano Amati, i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, il segretario provinciale di Bari, Pino Picca, e i referenti per la città di Bari, Raffaele Santoro e Angelantonio Cafagno.

"Tra questi argomenti di concretezza e di realismo - continuano i rappresenti di Azione - c’è anche la valorizzazione delle competenze sindacali in materia di autorità sanitaria, intesa come impegno costante a reclamare per i cittadini di Bari i servizi più moderni ed efficienti e il rispetto dei tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie. In questo senso, detto anche per favorire il ruolo di Bari come città capoluogo, emerge la necessità che il Comune sostenga la definizione di un ospedale pediatrico d’eccellenza presso il Giovanni XXIII, a cominciare dallo scorporo dal Policlinico di Bari".

"Sosteniamo Vito Leccese - concludono gli esponenti pugliesi del partito - per fare al Comune ciò che è del Comune, assumendo decisioni anche scomode ma in linea con la prova scientifica, prendendo posizione anche su argomenti di carattere politico generale e a caratura culturale, però sempre sotto l’egida dell’Europa, dell’alleanza occidentale e democratica, della quale l’Italia fa parte con convinzione, e del sistema di difesa della Nato, in tempi in cui i conflitti internazionali hanno grandi riflessi sulla vita locale, facendo anche emergere forme di intolleranza che non credevamo di dover rivedere nelle strade delle nostre città, nelle aule delle nostre università e spesso tra i banchi dei rappresentanti istituzionali ad ogni livello".