Fnp Cisl Puglia lancia l'iniziativa 'A Natale adotta un anziano'

Si chiama “A NATALE ADOTTA UN ANZIANO!” il progetto di solidarietà elaborato dalla FNP-CISL di Puglia che, partendo da un’analisi degli effetti della pandemia sugli anziani, in particolare quelli con precarietà di salute ed economiche, invita i cittadini a ritrovare quel senso di umanità insito nel Natale e a rivolgere uno sguardo “oltre”, per accogliere e condividere la gioia della festa e della prossimità. L’esortazione arriva attraverso un manifesto che riproduce anonime abitazioni dentro le quali, spesso, vivono persone di cui non conosciamo i bisogni, le mancanze, le solitudini, anziani in attesa di una telefonata, di una parola, forse solo di un sorriso. LA FNP-CISL di Puglia, in questo Natale, invita alla riflessione, alla presa di coscienza che bisogna dare un senso al nostro vivere, anche attraverso un’azione consapevole di aiuto verso chi ne ha l’esigenza, e si rivolge a chiunque voglia individuare e prendersi carico, anche solo per qualche giorno, di un anziano o un’anziana bisognoso/a, capirne le necessità e intervenire con il supporto della Federazione dei Pensionati CISL regionale, che sarà esteso in tutte le province, mediante aiuti, anche materiali, per la realizzazione delle azioni. Nelle sedi FNP-CISL provinciali saranno divulgate le informazioni per la partecipazione al progetto.

