Asi Onlus Puglia dona smartphone al reparto Otorino del Policlinico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il giorno 20/11/2021 ASI onlus PUGLIA, rappresentata dal Presidente Curci Guglielmo, ha fornito alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria Universitaria del Policlinico di Bari, diretta dal Professor Nicola Quaranta, uno smartphone al fine di consentire ai pazienti affetti da ipoacusia e seguiti presso il Centro di contattare tramite WhatsApp i referenti per visite di controllo e assistenza. Per il presidente dell’Asi onlus Puglia “Questo è un grosso passo in avanti per il reparto Otorino del Policlinico di Bari e consente ai pazienti che hanno problemi legati all’ascolto, di compiere in completa autonomia una prenotazione presso il Centro o di chiedere assistenza senza rivolgersi ad interpreti o parenti che lo facciano per loro” Il numero per le prenotazioni e l’assistenza tramite WhatsApp è il seguente: 379.2955524