Biscotti Pan di Zenzero: origini nordiche e sapori speziati che rievocano il Natale

Le feste natalizie sono sinonimo di lucine, ghirlande, presepi ed alberi addobbati ma per i più golosi sono anche l'occasione giusta per preparare tanti biscotti a tema. Oggi vi parliamo di alcune delizie che hanno un sapore nordico, molto amate nel mondo anglosassone, e ormai anche dalle nostre parti: stiamo parlando dei famosi biscotti Pan di Zenzero o anche detti Gingerbread. A forma di omino, di renna, di alberello, di calza, di campana, di stellina e a forma di tutto ciò che faccia riferimento al Natale, con il loro sapore speziato hanno conquistato il palato di quanti amano i sapori forti ma anche chi, semplicemente vuole ammirarne la loro forma e decorazione. Sì, perchè sono davvero belli da guardare e perchè no, anche da regalare a Natale come un simpatico cadeau.

L’omino di Pan di zenzero è il biscotto simbolo della tradizione natalizia, il classico che decorato con un tocco di ghiaccia reale diventa protagonista di tante storie golose dal profumo natalizio. Oggi quindi vi raccontiamo come da un impasto profumato e ricco di spezie come cannella, miele e tanto altro, possono nascere dolci cose…i biscotti pan di zenzero!

Ecco gli ingredienti per l'impasto

zucchero a velo 80 g

burro 130 g

farina 00 300 g

1 tuorlo di uovo medio

miele 80 g

sale 1 pizzico

bicarbonato 2 g

cannella in polvere 2 g

noce moscata in polvere 0,5 g

zenzero in polvere 2 g

chiodi di garofano in polvere 1,5 g

Ingredienti per la ghiaccia reale

albume 30 g (di 1 uovo medio)

zucchero a velo 150 g

gocce di succo di limone 3-4

Procedimento

Unite la farina e il burro freddo da frigorifero, magari aiutandovi con un robot da cucina e frullate per qualche secondo fino a che il burro sarà ridotto in briciole finissime: otterrete un composto che somiglia alla sabbia. Aggiungete poi il miele, lo zucchero a velo, le spezie e il tuorlo. Frullate di nuovo fino a che vedrete apparire grosse briciole e poi compattate ancora fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Avvolgete poi l'impastro nella pellicola trasparente e mettetelo a riposare e rassodare in frigorifero per un’ora. Una volta trascorso il tempo indicato potete stendere l'impasto sulla spianatoia leggermente infarinata e iniziate a creare i vostri biscotti con le formine che avete a disposizione. Una volta create le forme le adagiate su una teglia con carta da forno e subito a 180° per circa 15 minuti in forno statico.