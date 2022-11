Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 5 e il 6 novembre 2022

Primo weekend di novembre, l'aria si fa più fresca e le giornate incerte ma c'è sempre lo spirito positivo per vivere gli eventi in programma per questi giorni di riposo: dagli spettacoli a teatro per grandi e piccini alle visite guidate e alle escursioni nella natura per terminare con il cinema e la musica. Date un'occhiata agli eventi di questo fine settimana barese:

Spettacoli per grandi e piccini

Per i piccoli e non solo appuntamento al Planetario con gli spettacoli dedicati all'Universo: si parte dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio sino ai confini dello spazio e del tempo passando per l’estinzione dei dinosauri, per scoprire il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra. All'Abeliano invece una fiaba, un riferimento esplicito alla Maschera e alla Commedia dell’Arte, trasformando il costume del “Gatto con gli stivali” in una sorta di costume che rimanda all’idea di un Pulcinella o un Arlecchino. Al Teatro Forma vi attende Vincenzo Schettini con la presentazione del libro “La Fisica che ci piace”: è uno dei professori più amati del web, grazie alle sue spiegazioni su TikTok e su tutti gli altri social network.

Al Teatro Radar di Monopoli in scena 'La stanza di Agnese' il ricordo di Paolo Borsellino a trent’anni dalla strage di via D’Amelio. Era il 19 luglio del 1993 infatti quando la mafia fece esplodere una Fiat 126 imbottita di tritolo uccidendo il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. Filippo Nigro, apprezzato interprete di pellicole di successo con la regia di Ferzan Ozpetek e di fortunate serie tv come Suburra, è il protagonista di EVERY BRILLIANT THING al Kismet, pluripremiata opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan. Al Palaflorio NOTRE DAME DE PARIS, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane. In occasione di un anniversario così importante, solo ed esclusivamente per il 2022 lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda. In prima nazionale a Bari con “Danzando con il mostro”al teatro Piccinni.

Visite guidate, concerti e cinema

Alla scoperta delle bellezze della nostra città, dei paesaggi costieri e ambienti sotterranei della provincia grazie alle numerose visite in programma: Trascorri un giorno speciale in compagnia di amici e della famiglia all’insegna dell’arte. Nuovo appuntamento con 'Domenica al Museo' e la possibilità di visitare gratuitamente le bellezze pugliesi. Domenica 6 novembre visita i Musei, Castelli e Parchi Archeologici di Bari e provincia.

Viaggi sotterranei alla scoperta di una Bari nascosta dove scoprire tracce di civiltà antiche. Escursione al Pulicchio di Gravina attraverso un percorso fra boschi fino alla storia umana molto più recente legata agli jazzi ed alla transumanza di pastori e greggi.Viaggio al margine murgiano negli splendidi paesaggi della valle bradanica. Per gli amanti del mare un percorso lungo la costa di Polignano alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.Non mancheranno occasioni per esplorare le Grotte di Castellana (BA) con le speciali visite Speleonight e Speleofamily, esclusive attività a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, che si affiancano alle tradizionali visite guidate al sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia.

Vi attendono due concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari con Ouverture e Sinfonie, diretto dal maestro Robert Bokor, direttore e violinista di fama internazionale. L’ingresso è libero. A Mola di Bari in programma i grandi titoli di repertorio rivisitati e proposti in un originale allestimento. Dopo «Carmen» di Bizet, «Elisir d’amore» di Donizetti e «Rigoletto» di Verdi, l’Agìmus di Mola di Bari riprende i «Percorsi d’Opera» con «Cavalleria rusticana» di Pietro Mascagni.

Torna al Multicinema Galleria la rassegna «Mai visti. Il grande cinema che non ti aspetti», dedicata al cinema internazionale che spesso non trova adeguato spazio nella programmazione italiana: Venerdì 4 novembre si parte con «La figlia oscura», opera prima di Maggie Gyllenhaal, candidata a 3 Premi Oscar nel 2022. È l’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2006 di Elena Ferrante, presentato in concorso al Festival di Venezia 2021. Ha per protagoniste Olivia Colman, Jessie Buckley e Dakota Johnson.