Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 7 e 8 ottobre 2023

Clima mite e giornate soleggiate permettono di trascorrere piacevolmente all'aperto il fine settimana tra sagre, degustazioni, manifestazioni a tema, visite guidate ed escursioni. Non mancheranno gli appuntamenti con la musica, gli eventi dedicati alla cultura come anche gli spettacoli a teatro. Date un'occhiata a tutti gli eventi in programma.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

È in programma Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre a Rutigliano (Ba) la 59^ Sagra dell’Uva di Rutigliano, a cura del Comitato Civico "Sagra dell’Uva di Rutigliano" e del Comune di Rutigliano, con il patrocinio della Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari. Tra le Sagre più celebri e longeve di Puglia, l’atteso evento celebra l’Uva da tavola, produzione di eccellenza di Rutigliano e motore dell’economia del sudest barese, con due intense giornate tra tour esperenziali e gastronomici, convegni, tradizione, cultura, mostre, sport, artisti di strada, concorsi e la sempre attesa gara del GRAPPOLO GIGANTE che si svolgerà Domenica 8 Ottobre alle ore 20 in Piazza XX Settembre.

Grazie alla collaborazione del Comune di Alberobello e del Comitato Feste Patronali, il 7 ottobre in occasione dei festeggiamenti in onore dei “SS. Medici Cosma e Damiano” il concerto dei Neri per Caso in Piazza del Popolo.

Il Festival della Ruralità per raccontare e valorizzare il patrimonio enogastronomico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Il cibo che narra. Il cibo attraverso il quale conoscere storie, paesaggi, saperi e valori millenari, custoditi in una grande varietà di eccellenze. Dialoghi intorno al cibo, laboratori esperienziali, itinerari, show cooking, degustazioni, mostre e concerti, per promuovere uno straordinario universo di sapori che si tramanda da una generazione all'altra.

Novità in città a Molfetta. Le birre bavaresi dell'Oktoberfest saranno le protagoniste del Molfetta Festival Beer che si terrà nell’area del Parco Baden Powell di Molfetta.

Dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento MTV UNPLUGGED NEGRITA, la band aretina torna a sorpresa live in elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio. Appuntamento al Demodè di Modugno.

Due concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, dal titolo Come l’uom s’etterna. Voci dal pellegrinaggio dantesco. Si tratta di un melologo per voce recitante e orchestra su versi di Dante Alighieri composto da Massimo De Lillo su commissione dell?ICO di Bari. Gli spettacoli rientrano nel programma della 75^ edizione del Prix Italia Rai, il concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni per la tv, la radio e il web, in corso a Bari.

Visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Bari tra percorsi sotterranei, architetture liberty con aperitivo e viaggi alla scoperta delle storie legate alla presenza araba.

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre, ore 21:00, a Santa Teresa dei Maschi è in programma l’ultimo spettacolo in cartellone per Il Peso della Farfalla: P come Penelope di e con Paola Fresa. Lo spettacolo è dedicato alla figura che per eccellenza incarna l’attesa, la moglie di Ulisse protagonista leggendario di una narrazione che attraversa i secoli.

Ultimo fine settimana per visitare l’esposizione Frida Kahlo. Una vita per immagini allestita nel Museo del Territorio - Casa Pezzolla, protetto dall’UNESCO e costituito da 15 trulli comunicanti, dove l’unicità dell’architettura rurale si incontrerà con le immagini di Frida e della sua Casa Azul a Città del Messico, diventata oggi il visitatissimo Museo Frida Kahlo.

Torna questa domenica l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, il percorso di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promosso dalla Città metropolitana di Bari. La programmazione dedicata ai bambini (dai 5 anni in su) è con accesso gratuito da parte delle famiglie e ha come obiettivo quello di familiarizzare con il museo, le sue sale e il suo patrimonio artistico incentivandone la frequentazione.