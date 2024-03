Pranzi e cene ad alta quota: a Mola arriva 'Dinner in the Sky', il ristorante sospeso a 50 metri d'altezza

Banchettare ad alta quota, pranzando o cenando sospesi a 50 metri d'altezza. Torna 'Dinner in the Sky', il ristorante 'tra le nuvole' che abbina panorami mozzafiato a proposte culinarie gourmet. Dopo il successo riscosso l'estate scorsa a Bari, l'attrazione internazionale è pronta ad approdare a Mola.

L'appuntamento è dal 17 al 21 luglio in piazza XX Settembre, cuore e fulcro della cittadina, dove i commensali saranno accompagnati in quota per brindare accarezzati dal vento: "in programma pranzi, cene, apericene - annunciano gli organizzatori - da gustare sospesi tra l'azzurro del cielo e l’azzurro del mare, immersi in uno scenario da favola con l'occhio che spazia fino all'orizzonte e domina il suggestivo centro storico di Mola".

I menù sono stati affidati a due chef locali: Vito Paradiso e Michele De Rosa. Vito Paradiso ha iniziato il suo percorso professionale frequentando l’istituto alberghiero di Matera. Dopo alcune esperienze sulla riviera romagnola e in Trentino, è partito alla volta dell’Inghilterra, dove per circa un anno e mezzo ha lavorato al The Halkin Restaurant di Londra, con la consulenza di Gualtiero Marchesi. Dopo un’avventura in Usa, ha fatto rientro in Puglia, approdando alla cucina dell’hotel Palace. Attualmente gestisce quattro cucine in due diverse strutture e da due anni svolge la sua attività presso Masseria Sanrà. Michele De Rosa, nato a Bari nella seconda metà degli anni '70, vanta esperienze nelle cucine di tutto il mondo: Inghilterra , Germania, Tunisia, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Bahamas. A partire dagli anni Duemila, ha fatto rientro nella sua terra d'origine, dando vita e collaborando a diversi progetti in alcune delle location più rinomate della Puglia, aprendosi anche al settore del wedding. Attualmente è executive chef di un gruppo alberghiero operativo tra Puglia e Basilicata e continua a lavorare a nuovi progetti in un'ottica manageriale.

L’arrivo di Dinner in the sky a Mola di Bari è stato possibile grazie all’interessamento del Comitato Festa Patronale Maria SS. Addolorata, che ha sostenuto l’iniziativa ritenendo che potesse diventare un efficace strumento di promozione turistica e di valorizzazione del territorio.

Maggiori dettagli sulla prossima tappa di Dinner in the sky, menù completi possono essere consultati all'indirizzo https://dinnerinthesky.it/ dove è possibile fin da oggi acquistare anche le prevendite per gli eventi in programma a Mola.

“La Puglia è una terra che amiamo e siamo davvero felici di poterci tornare - dichiara Stefano Burotti, responsabile di DITS Italia Srl, società concessionaria in esclusiva per l’Italia di Dinner in the sky -. Il centro di Mola di Bari ci ha subito conquistati con il suo fascino e il suo panorama e siamo certi che la nostra attrazione andrà ad arricchire la proposta turistica di una località già molto amata dal pubblico. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver creduto nel nostro progetto e per aver deciso di sostenerlo concedendo il proprio patrocinio all’iniziativa. Ringraziamo gli chef, espressione del territorio e della tradizione gastronomica pugliese, per essere al nostro fianco con i loro menù che non mancheranno di stupire i nostri ospiti. Un grazie doveroso e sentitissimo va infine al Comitato Festa Patronale Maria SS. Addolorata, che ha avuto un ruolo determinante nel rendere possibile questo progetto, intuendo le enormi potenzialità di un binomio tra Dinner in the sky e Mola di Bari e lavorando e supportandoci sempre nel mettere in campo tutti i passi necessari”.

"Dinner in the Sky non è solo un'esperienza culinaria, ma anche un'occasione unica per celebrare la bellezza del nostro territorio e per promuovere la nostra tradizione gastronomica - dichiarano il sindaco del Comune di Mola di Bari, Giuseppe Colonna e l'assessore alle politiche culturali e turistiche, Angelo Rotolo - Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Comitato Festa Patronale Maria SS. Addolorata per il loro impegno straordinario nel coordinare questo evento eccezionale che trasformerà la nostra piazza XX Settembre in un palcoscenico enogastronomico unico nel suo genere e la nostra città costiera in una destinazione turistica di rilievo. Siamo certi, peraltro, che questa iniziativa che debutterà qui a Mola nella seconda metà di luglio sarà occasione di crescita anche per tutto il comparto ricettivo e ristorativo della città, mettendo in bella mostra tutte le nostre eccellenze enogastronomiche".

Dichiara il presidente del Comitato Festa Patronale Maria SS. Addolorata, Emanuele Mangiolini: “Dinner in the sky sarà il primo di una serie di grandi eventi che caratterizzeranno la ricca programmazione in occasione del 290esimo anniversario dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata. Una festa con un'anteprima in grande stile grazie ad un'iniziativa esclusiva che contribuirà a valorizzare e promuovere le bontà gastronomiche e le bellezze culturali del nostro territorio”.



Che cos’è Dinner in the sky

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possa vivere, soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Nessuno fino ad oggi è stato però in grado di replicare la magia e il fascino unici nel loro genere che solo un evento targato Dinner in the sky è in grado di restituire al proprio pubblico. Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1, è stato scelto per le campagne pubblicitarie di brand internazionali e da oltre 180 chef, tra cui Massimo Bottura. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la DITS Italia Srl, un vero e proprio punto di riferimento per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, che dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal Lago di Como a Riccione, da Napoli a Brescia, da Bari a Caserta, da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Numeri da record sui social network, grazie ai quali Dinner in the sky si trasforma in un formidabile strumento di marketing e promozionale, generando centinaia di migliaia di interazioni e garantendo una visibilità internazionale al territorio che lo ospita. Su YouTube, sono milioni le visualizzazioni totalizzate da Dinner in the sky. Sicurezza e professionalità sono le parole d'ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell'esperienza.