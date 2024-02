Creare podcast per raccontare le loro esperienze: lo straordinario progetto destinato ai giovani del Redentore di Bari

La sala si chiama F-RED è ispirata ai valori fondamentali della Spiritualità di Don Bosco ed è stata realizzata nell’ambito del Progetto FARE – FUTURO D’AUTORE, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e di cui L’Istituto Redentore è capofila.

La Sala riassume diverse azioni progettuali: incubazione di idee e co-progettazione con i minori iscritti al progetto, start up di iniziative giovanili, rigenerazione e animazione degli spazi dell'Opera. La Sala è a disposizione dei ragazzi che frequentano le attività e iniziative dell'Opera che potranno imparare, dagli insegnamenti dei ragazzi più grandi che si sono formati durante il progetto, a creare podcast per raccontare le loro esperienze.

Il nome della Sala non è stato scelto a caso, ma racchiude in quella F e nell’iniziale del nome “Redentore”, tutto il senso dell’iniziativa. F infatti sta ad indicare la Formazione perché la Sala è uno spazio dedicato a workshop innovativi, corsi formativi e attività che ispirano la crescita personale, la fede e la maturità secondo gli insegnamenti di Don Bosco.

F sta ad indicare la Fratellanza perché è un luogo in cui le relazioni fraterne si sviluppano, per creare un ambiente familiare. F come Futuro perché nella sala si progetta e si costruisce il futuro dei giovani con i giovani. F come Fede che rappresenta il fondamento della comunità del Redentore. La sala “F-Red” vuole essere anche uno spazio in cui la fede si sviluppa attraverso la preghiera, la riflessione e l'accompagnamento spirituale.

''Sono felice di condividere un momento di grande importanza per la nostra comunità – ha dichiarato don Pasquale Martino direttore dell'Opera - La creazione della Sala F-Red rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a fornire un ambiente stimolante e significativo per i giovani che frequentano il nostro Oratorio. La Sala F-Red non è solo uno spazio fisico aggiuntivo; è un luogo dedicato alla formazione e alla fratellanza. Guardando al futuro – conclude - la Sala F-Red diventa un laboratorio di idee, un luogo dove immaginiamo e costruiamo il futuro dei giovani. E con loro lavoreremo per plasmare progetti significativi che contribuiranno al loro sviluppo personale e al benessere della comunità. La fede è il fondamento su cui poggiamo le nostre azioni, e la Sala F-Red sarà uno spazio in cui la fede si coltiva. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo progetto straordinario. Insieme, costruiremo un futuro radiante per i giovani del nostro Oratorio''.

''I podcast realizzati – ha sostenuto il sociologo Leonardo Palmisano – entreranno immediatamente a far parte del patrimonio di Legalitria, del nuovo corso che userà i podcast come strumento di linguaggio e comunicazione tra generazioni. Partiremo dai podcast realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al progetto Fare Futuro d’Autore, dalle loro storie, dal loro entusiasmo, per far ascoltare a centinaia di ragazzi e ragazze della loro età, cosa vuol dire affidarsi a degli educatori che vanno al di là delle apparenze e dei pregiudizi ''.

All’inaugurazione che si terrà giovedì 1° febbraio 2024, alle 18.00, a Bari, nell’Oratorio dell’Istituto SS Redentore in piazza del Redentore interverranno don Pasquale Martino direttore dell'Opera, Paola Romano assessore alle politiche giovanili, Leonardo Palmisano sociologo e scrittore, presidente della cooperativa Radici Future Produzioni, e don Luca De Muro direttore dell'Oratorio.