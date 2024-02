Da Ruvo lo Spiderman che fa sorridere i bimbi malati, per Tommaso una lettera dal Papa: "Ora vorrei incontrarlo"

Da ormai qualche anno, appena può, indossa il costume di Spiderman per portare un sorriso ai bimbi ricoverati negli ospedali del Barese. Un'idea nata per gioco, quella di Tommaso Lorenzini, 41 anni, di Ruvo, ma ben presto diventata una vera e propria missione.

Per il suo impegno a favore dei bimbi malati, Tommaso ha ricevuto di recente una lettera con una benedizione di Papa Francesco. "Sua Santità - si legge nella missiva firmata dall'assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato, monsignor Roberto Campisi - assicura il ricordo all'Altare e ringrazia per i momenti di serenità che offre ai piccoli pazienti, ricordando che 'il sorriso è una carezza, un dono di grande valore'. Con tali auspici, il Papa di cuore imparte la desiderata Benedizione Apostolica che volentieri estende alle persone care, con l'augurio di camminare sempre sulla via della gioia e della pace".

Una lettera che ha riempito di gioia Tommaso, che però esprime anche un desiderio. "Sono stato contento della lettera - racconta Tommaso all'Ansa - ma avrei preferito incontrare Papa Francesco di persona". "Anche i supereroi - aggiunge - hanno bisogno della mano del Santo Padre sul capo". Di qui l'auspicio che un giorno questo suo sogno possa "diventare realtà".