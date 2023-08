Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere dal 4 al 6 agosto 2023

Concerti d'autore ma anche delizie gastronomiche, feste d'estate e un tuffo nelle tradizioni religiose e folkloristiche: sono solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma tra Bari e provincia nel primo weekend di agosto. Di seguito potrete leggere le proposte più interessanti. Per chi vuole consultare un quadro più completo c'è anche questo link.

Francesco Renga e Nek in concerto a Molfetta

Due cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme per un tour speciale. Spazio ai più grandi successi di due carriere decennali per uno spettacolo da non perdere. L'appuntamento è per venerdì 4 agosto alle 21.30 sulla Banchina San Domenico.

Music Fest a Sammichele: sul palco c'è Loredana Bertè

L'anima rock più ribelle della musica italiana è pronta a travolgere il palco del Sammichele Music Festival per un concerto a ingresso gratuito in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città della Zampina.

Visite guidate nel suggestivo casale di Balsignano

Il Casale di Balsignano nasce come insediamento benedettino tra X e XI secolo e comprende anche i resti di un antico cenobio e la chiesa di San Felice, vero e proprio gioiello del proto-romanico pugliese. Una visita affascinante in un posto unico

White Party: cena in bianco a Santeramo

Santeramo città del gusto: il 6 Agosto un White Party dove naturalmente, come per gli outfit e gli addobbi, anche il menù rispecchierà la scelta cromatica dell'appuntamento tra gastronomia, momenti di aggregazione e riscoperta del territorio.

Torna la Festa Patronale di San Michele Arcangelo a Palese

La Festa Patronale di Palese in onore di San Michele Arcangelo, Patrono del borgo a nord di Bari, è più viva e pulsante che mai. Un programma tra religiosità, tradizioni e appuntamenti dedicati a tutti. Un ricco cartellone al passo coi tempi riservando, in ogni caso, un posto d'onore ai cardini che caratterizzano le feste patronali in terra pugliese.