L’entità dei costi di un incendio per un imprenditore

Quanto costa all’imprenditore un incendio nella sua azienda? Come sappiamo, gli incendi rappresentano un rischio reale per le aziende. Lavoratori e beni dell’azienda possono essere in serio pericolo così come enormi possono rivelarsi i danni materiali e i costi per la riparazione.

Molto spesso però il danno maggiore è quello che viene arrecato all’attività economica. Una società che subisce un incendio rischia di perdere clienti, reputazione e, spesso, di chiudere definitivamente.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, gli incendi in Italia nel 2020 hanno causato danni per 2,2 miliardi di euro. È importante quindi prevenire i danni che possono essere causati dagli incendi. Gli impianti antincendio in questi casi rappresentano l’investimento più sicuro per le aziende. Grazie ad essi, infatti, è possibile prevenire gli incendi o limitare considerevolmente i danni. Senza contare che le società che adottano sistemi antincendio adeguati possono ottenere sgravi fiscali e risparmiare sui costi di assicurazione.

Un’azienda leader nel settore dell’antincendio

La prevenzione degli incendi è un fattore determinante per la sicurezza e la continuità delle aziende. Occorre quindi, in questi casi, la collaborazione con una realtà in grado di aiutare le società a proteggere il loro patrimonio, offrendo soluzioni personalizzate e assistenza continua.

Un’azienda che, sul territorio, si caratterizza come top player nel settore dell’antincendio, è sicuramente Gami. Forte della sua esperienza cinquantennale nel settore, la società si occupa di fornire, progettare e realizzare impianti antincendio su misura per ogni esigenza.

Inoltre, Gami offre un servizio di manutenzione e assistenza post-vendita, garantendo la massima efficienza degli impianti antincendio. L’esperienza comprovata e le numerose collaborazioni con i più grandi player nazionali sono ulteriore garanzia di professionalità e qualità.

Consulenza e progettazione

L’attività consulenziale dell’ufficio tecnico-commerciale di Gami è volta a consigliare il cliente nelle soluzioni più efficaci nella lotta al fuoco, ma non perdendo mai di vista l’investimento economico e finanziario, che spesso il committente dovrà affrontare.

Gami è quindi in grado di affiancare la clientela in tutto l’iter procedurale per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ivi compresi i rinnovi periodici degli stessi.

Assistenza e manutenzione

Ovviamente, non può mancare il miglior servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio e quello di assistenza tecnica. Entrambi sono supportati da un sistema informatico di nuova generazione, in grado di garantire un’ottimizzazione costante dei processi di assistenza.

Grazie alla tecnologia web-based e alla archiviazione cloud delle informazioni, Gami è in grado di fornire al cliente la tempestività di accesso ai dati, soddisfacendo le esigenze di sicurezza e continuità operativa, consentendo al cliente di monitorare in tempo reale tutte le attività manutentive, con un aggiornamento puntuale del registro delle attrezzature antincendio.

Consulenza e Formazione

Una corretta applicazione delle regole in tema antincendio non può essere svincolata da una giusta preparazione in tale ambito. L’Area Consulenza e Formazione può contare su tecnici, docenti e istruttori qualificati con esperienza pluriennale nel settore della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.).

Questo consente a Gami di offrire alle aziende, grazie ad esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, la possibilità di adeguarsi alla legislazione vigente, e soprattutto l’opportunità si essere pienamente coinvolte nell’obiettivo comune di garantire ai lavoratori livelli di sicurezza sempre più alti.