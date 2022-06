Estate 2022: ritorna la musica dal vivo

La grande musica torna protagonista quest’estate in Puglia: dopo gli anni della pandemia finalmente si può tornare a godere dei concerti live e a Bari (e provincia) gli appuntamenti in programma sono davvero tantissimi. Partiamo con Steve Vai: l’iconico chitarrista statunitense scalderà il pubblico del Petruzzelli la sera del 3 Luglio. Sempre il 3 Luglio, ma allo stadio San Nicola, andrà in scena il live di Ultimo, ventiseienne cantautore romano. Mercoledì 13 farà tappa a Monopoli il festival errante Porto Rubino: tra i protagonisti di questa data Daniele Silvestri con le sue canzoni ironiche e intelligenti e la stupenda voce di Malika Ayane. Il 14 Luglio a Bari sarà invece protagonista l’elettronica dei Chemical Brothers. Il duo britannico, formato da Ed Simons e Tom Rowlands, è riconosciuto universalmente tra i massimi esponenti del big beat, stile musicale che mescola influenze trip-hop, techno, rock e sonorità psichedeliche. Presso il sagrato della basilica della Madonna del pozzo a Capurso, il 15 Luglio salirà sul palco Roberto Vecchioni, il “professore” della musica d’autore italiana. Il 23 Luglio a Molfetta sarà invece protagonista Mahamood per la data del Luce Music Festival, che vede in cartellone anche Elisa (24 Luglio), il rapper Fabri Fibra (sempre a Molfetta ma il 29 Luglio), l’ex frontman dei “The Giornalisti” Tommaso Paradiso (in programma il 3 Agosto a Monopoli) e tanti altri protagonisti della scena musicale italiana (gli Psicologi il 15 Luglio a Molfetta; Irama il 5 Agosto a Monopoli).

Locus Festival 2022: un sacco di appuntamenti con musica live italiana e internazionale

Quest’anno ritorna finalmente anche il Locus Festival: per questa edizione, dal 18 giugno fino al 4 settembre, la rassegna accoglie nuovi luoghi e nuove storie, in un sorprendente e inedito viaggio fra le bellezze della Puglia. Location evocative (Locorotondo, il porto di Bari, il castello angioino di Mola di Bari, e gli splendidi scavi archeologici di Egnazia, antica gloria messapica e romana di Puglia oggi ricompresa nel territorio marittimo di Fasano) faranno da cornice a concerti unici. Tra i tanti protagonisti nel fittissimo cartellone spiccano Brunori SAS (Fasano, il 6 Agosto), Caparezza (sempre Fasano, il 7 Agosto), Diodato (Locorotondo, 8 Agosto), Joan as a Police Woman (Locorotondo, 9 Agosto), Mannarino (Locorotondo, 11 Agosto), Cosmo (Locorotondo 12 Agosto), la “cantantessa” Carmen Consoli (Locorotondo, 13 Agosto), La Rappresentante di Lista (Mola di Bari, 20 Agosto) e Willy Peyote (Mola di Bari, 21 Agosto).

E per i biglietti? Ci pensa “la Portineria” del Centro Commerciale Mongolfiera!

Se state già pensando di accaparrarvi i posti per il vostro artista preferito abbiamo un consiglio prezioso per voi: al Centro Commerciale Mongolfiera di Bari Santa Caterina nasce uno spazio aperto ai cittadini per fornire numerosi servizi, tra cui box office per spettacoli e concerti. “La Portineria” è un servizio ispirato al portierato di quartiere, la cui missione è semplificare la vita delle persone, aiutandole a cercare ciò di cui hanno bisogno, riavvicinando i cittadini al territorio.. Il principale servizio svolto dalla Portineria sarà proprio quello di box office: si tratta di una biglietteria collegata al circuito ufficiale di ticketing online VivaTicket, dove acquistare e ritirare i biglietti per concerti e spettacoli (aperta tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica).

Biglietti per concerti ed eventi ma non solo

La Portineria di Bari Santa Caterina sarà aperta a tutti i cittadini e offrirà gratuitamente numerosi servizi: dalla custodia di oggetti al book crossing, dall’infopoint sugli eventi di interesse turistico del territorio, alla programmazione di tutti gli spettacoli di teatro e danza patrocinati dal Teatro Pubblico Pugliese, partner del progetto insieme a numerose associazioni e cooperative sociali del territorio.

Infine, uno dei classici servizi del portierato è quello di risolvere piccoli e grandi problemi della vita degli inquilini: dalle piccole riparazioni domestiche al trasporto di mobili e oggetti ingombranti fino all’aiuto-compiti pomeridiano ai bambini. La Portineria di Santa Caterina sarà un punto di incontro tra cittadini e artigiani e professionisti: al desk sarà possibile richiedere l’intervento di figure professionali che forniscono servizi di vario genere (dall’idraulico alla badante, dal giardiniere al doposcuola). Il servizio genererà un primo contatto mediante la fornitura di indirizzi, biglietti da visita virtuali e l’invio di materiale informativo. Il progetto prevede, infine, una bacheca virtuale - consultabile online e accessibile attraverso il sito ufficiale del Centro Commerciale - destinata ai piccoli annunci dei privati: dal mercatino dell’usato agli annunci immobiliari. La piattaforma consentirà anche la candidatura spontanea per collaboratori e operatori che saranno valutati per l’inserimento del database di artigiani e professionisti al servizio del pubblico.

“La Portineria” vi aspetta al Centro Commerciale Mongolfiera di Bari Santa Caterina per farvi scoprire in prima persona tutti i suoi servizi. E dal 2 Luglio arrivano anche i saldi! Seguite la pagina Facebook a questo link per rimanere aggiornati su tutte le promozioni e le iniziative del Centro.