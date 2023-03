Eventi, arte e concorsi: un centro commerciale si regala una festa di compleanno indimenticabile

Sempre più frequentemente ci capita di osservare come i centri commerciali tendano a diventare un punto di riferimento per la socialità del proprio territorio di riferimento, sia in quanto hub commerciali di alta qualità, sia in quanto poli attrattivi capaci di veicolare eventi speciali e importanti momenti di aggregazione.

Ovviamente, se il discorso ha una validità generale, lo è a maggior ragione per quei centri con una forte vocazione dinamica e proattiva, con una lunga storia alle spalle e ben radicati e interconnessi con la comunità, come per esempio il CC Mongolfiera Santa Caterina di Bari.

Iniziative ed eventi

In occasione del 20° anniversario dell’inaugurazione, infatti, il CC Mongolfiera Santa Caterina darà vita a una serie di iniziative – per la città di Bari e in galleria – per cui è stato pensato un naming che sintetizza la ragione della celebrazione e il clima festoso: È20.

Innanzitutto, a partire dal 18 marzo, in una piazza di Bari verrà posizionata una scultura di 3 metri – realizzata dallo studio Deni Bianco, eccellenza artistica del territorio – che racconterà, grazie a un collage di immagini, i momenti più felici degli ultimi 20 anni.

Il posizionamento della scultura – che emergerà da un maxi shopper come richiamo al centro – segnerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Dopodiché, l’opera verrà trasportata in diverse piazze del capoluogo pugliese e terminerà il suo itinerario presso il CC La Mongolfiera il giorno 11 Aprile, data del compleanno della struttura.

Nel corso della giornata inaugurale, vicino alla scultura verrà posizionato un pulsante accompagnato da una CTA con un countdown di 20 minuti. Al termine del countdown, schiacciando il pulsante, il pubblico scatenerà una festa improvvisa, attivando un corpo di ballo di 15 elementi nascosti tra i passanti. Parallelamente, verranno distribuite 500 eco-shooper.

Nella galleria del centro, invece, i clienti potranno partecipare a una dinamica ingaggiante a tema 20° anniversario. Da Aprile – dall’11 al 23 – a novembre – dal 20 al 22 di ogni mese – presso la galleria verrà posizionata una macchina del tempo. A fronte di una spesa minima di 20 €, i visitatori potranno partecipare a una manche del gioco: sullo schermo della macchina appariranno in loop immagini emblematiche degli ultimi 20 anni del centro. Se la schermata si arresta sul 2023, gli utenti riceveranno un buono da 20 € spendibile immediatamente. Il concorso prevede inoltre un’estrazione finale – il 20 dicembre – dal valore di € 1.000.

Il legame con il territorio

Ciò che ha reso possibile questa storia ventennale, è soprattutto il forte radicamento del CC Mongolfiera Santa Caterina con il territorio. Un legame creato grazie alla collaborazione costante con istituzioni e associazioni di Bari e dintorni.

E proprio per rinsaldare questa collaborazione, per il proprio ventennale il centro propone un programma di 20 iniziative che andranno in scena nell’Area È20, allestimento stabile che avrà al centro la scultura sopra menzionata e che ospiterà eventi che coinvolgeranno ben 20 realtà del territorio in laboratori, spettacoli, mostre e incontri a tema