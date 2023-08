Specializzarsi nelle aziende per affrontare le sfide tecnologiche del futuro: accade in Puglia

Si sa, per ogni giovane studente arriva prima o poi il momento in cui dovrà lasciarsi alle spalle i banchi di scuola, i libri e le lezioni, per intraprendere il proprio percorso professionale.

Un percorso di crescita soddisfacente passa attraverso l’acquisizione di nuove competenze che siano allo stesso tempo affini alle attitudini ed appetibili nel mercato del lavoro.

Da oltre 12 anni un Academy si occupa di progettare e realizzare percorsi di Alta specializzazione post diploma negli ambiti della Meccanica e Meccatronica e del Sistema Casa, insieme ad aziende leader in settori trainanti dell’economia.



Stiamo parlando dell’ITS Cuccovillo che nel monitoraggio 2023 si è posizionato al 1° posto tra gli ITS del Sud Italia.

Punto di forza dell’ITS è la concreta collaborazione con le aziende con le quali si progettano i percorsi, con la realistica prospettiva di trovare lavoro subito dopo il conseguimento della specializzazione. Secondo i dati certificati dal Miur, oltre il 90% dei ragazzi diplomati al “Cuccovillo” trova occupazione nel settore dell’industria avanzata con qualifiche gratificanti e soprattutto coerenti agli studi, sia in Puglia che fuori Regione e all’estero, consentendo all’ITS di posizionarsi ogni anno ai primissimi posti in Italia.

A settembre 2023 partono i corsi del prossimo biennio, accanto a percorsi consolidati e dal valore riconosciuto, quest’anno ci sono importanti novità anche per chi desidera formarsi in settori come l’automotive, la grafica, l’agroalimentare, l’arredamento, l’edilizia. Sì, perché tutti i settori produttivi ormai hanno subito un processo di informatizzazione e robotizzazione tale da aver bisogno di tecnici super specializzati.

I corsi dell’ITS Cuccovillo Academy, rappresentano da sempre un'opportunità unica per i giovani talenti e i professionisti del settore che desiderano acquisire competenze di altissimo livello e sviluppare una carriera di successo in ambito tecnologico, e per le aziende che necessitano di competenze di difficilissimo reperimento nel mercato del lavoro.

I corsi gratuiti saranno resi disponibili ad un numero limitato di diplometi, selezionati attraverso un processo di candidatura basato sulle competenze e sulle motivazioni personali.





I corsi del biennio 2023-2025

I percorsi in partenza a settembre, sono:

Tecnologo meccatronico per la Gestione dei Processi Produttivi

High Technician BarI4.0

Tecnico Meccatronico della Manutenzione, Service & Retail del Settore Automotive

Tecnologo Meccatronico della Manutenzione Motoristica

Tecnologo Meccatronico per la Gestione e Manutenzione dei dispositivi biomedicali

Advanced Industrial 4.0 Designer

Tecnologo Specialista per la Manutenzione Predittiva degli Impianti Industriali

Tecnologo Meccatronico per il Controllo Predittivo e Diagnostico delle Tecnologie e delle Infrastrutture Ferroviarie

New 2023 Tecnologo Meccatronico per le Arti Grafiche ed il Packaging – in collaborazione con Confindustria Bari-Bat sezione Carta Editoria Grafica e Packaging

New 2023 Tecnologo Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli Impianti di Confezionamento in ambito Agroalimentare – in collaborazione con Confindustria Bari-Bat sezione Agroalimentare

New 2023 Additive Manufacturing Specialist - in collaborazione con Roboze

New 2023 Digital Construction Specialist – in collaborazione con ANCE Puglia

Meccatronica Avanzata per l'Innovazione dell'Industria dell'Acciaio in collaborazione con Acciaierie d’Italia (Taranto)

New 2023 Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento (Altamura)

Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli Impianti Industriali (Brindisi)

Tecnico meccatronico per la Programmazione e Manutenzione degli Impianti Industriali (BAT)

New 2023 Tecnico Meccatronico per Gestione e Manutenzione degli Impianti Industriali (Lecce) in collaborazione con Confindustria Lecce

New 2023 Tecnico Meccatronico per la Sperimentazione & Sviluppo nel Settore Automotive (Lecce) - in collaborazione con Nardò Technical Center – Porsche Engineering.

Diffusi sull’intero territorio regionale, tra Bari, Brindisi, Altamura, BAT e Lecce, i corsi post diploma hanno tutti durata biennale (da settembre 2023 a luglio 2025) e sono ad accesso interamente gratuito, in quanto candidati ai finanziamenti con Fondi europei ed approvati da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

È possibile candidarsi alla selezione, consultando i bandi di selezione pubblicati su www.itsmeccatronicapuglia.it

Un partenariato per successi formativi

L’ITS Cuccovillo è una Fondazione nata il 6 settembre 2010 e costituita da soggetti pubblici e privati che si occupa della preparazione di studenti negli ambiti della Meccanica, della Meccatronica e del Sistema Casa, aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende.

L’obiettivo principale è portare in Italia un’attività di Alta Formazione Professionalizzante, offrendo ai giovani “una valida alternativa ai percorsi universitari o alla ricerca immediata del posto di lavoro”. Tutto questo attraverso la progettazione, la pianificazione e realizzazione di corsi che non solo rispondano alle reali necessità del mondo del lavoro, ma forniscano una seria preparazione tecnico-professionale molto specialistica, unita a competenze di base e trasversali.

Punto di forza dell’ITS è la concreta collaborazione con le aziende con le quali si progettano i percorsi formativi, con lo scopo e la realistica prospettiva di aiutare gli studenti a trovare il lavoro coerente con il percorsi di studi, subito dopo il conseguimento della specializzazione. Il taglio laboratoriale e la modalità duale di apprendimento – ore di lezione in aula e altrettante ore di laboratorio in aziende, accanto ai massimi esperti e tecnici di aziende leader nel mercato mondiale – risultano determinanti, tanto che le aziende assumono gli studenti subito dopo il conseguimento del titolo.

Risultati conseguiti e riconoscimenti

I dati certificati dal Miur dimostrano che oltre il 90% dei ragazzi diplomati all’ITS Cuccovillo trova occupazione nel settore dell’industria avanzata, sia in Puglia che nel resto d’Italia, che all’estero, consentendo all’ITS di posizionarsi ogni anno ai primissimi posti in Italia.

È grazie a tali risultati che il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, nel 2021 ha voluto incontrare gli studenti.

Il successo dei percorsi realizzati dall’ITS Cuccovillo ha permesso inoltre la realizzazione di altre sedi dei corsi: ad oggi attivi nelle città di Bari, Brindisi, Taranto ed Andria, nel corso del 2023 vedranno l’avvio dei percorsi ad Altamura e Lecce con l’obiettivo di arrivare anche a Foggia nel 2024.

Laboratori innovativi e dati placement

Grazie a un accordo stipulato tra la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Bari, è previsto l’avvio dei lavori per la realizzazione di ampi laboratori innovativi che renderanno la sede di Bari un importante Polo Tecnologico a servizio del Territorio. Ulteriori laboratori saranno realizzati nell’area sud e nord della regione per soddisfare le esigenze di tutte le sedi dei corsi.

È a partire da tali premesse che l’ITS Cuccovillo ha ottenuto e continua ad ottenere risultati di placement elevatissimi, in linea con le aspettative delle aziende con cui vengono progettati i percorsi. Il 92% dei diplomati presso l’ITS Cuccovillo trova infatti un’occupazione coerente con il percorso di studi e non solo tra le aziende partner. E il 94% dei diplomati resta in Puglia.