La potenza del marketing per l’immagine di un’impresa

Non è necessario essere degli esperti per comprendere quanto sia importante il ruolo che svolge il marketing all’interno di un’azienda.

Che si tratti di una nuova attività pronta al lancio o di una realtà avviata da tempo, tutto ciò che concerne la promozione della stessa e la comunicazione, sia interna che esterna, risulta determinante.

Affinché la cura dell’immagine aziendale, delle campagne pubblicitarie e delle molteplici azioni mirate possa realmente fare la differenza, è fondamentale affidarsi a professionisti del settore in grado di garantire al brand la giusta visibilità. Un partner in grado di mostrare non solo l’identità del marchio ma anche i valori e gli obiettivi dell’azienda che distinguono la realtà imprenditoriale in questione da quelle concorrenti.

Nel cuore della città di Bari esiste un’azienda specializzata che opera con la massima professionalità nel campo della promozione aziendale.

In vista della prossima stagione estiva, ad esempio, propone una nuova campagna promozionale per le aziende ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Serietà, professionalità e dedizione al cliente

Con un team composto sia da professionisti con oltre trent’anni di esperienza nel campo della comunicazione che da giovani selezionati fra le personalità di spicco del settore, Art & Communication pone al centro del proprio lavoro la piena soddisfazione di ogni suo cliente e lo fa gestendo il processo di sviluppo dei prodotti a 360 gradi partendo dal concept creativo fino alla consegna del prodotto finale.

La serietà, la professionalità e la completa dedizione nei confronti della propria clientela, unita alla continua ricerca di innovazione in uno dei settori più mutevoli al mondo, hanno fatto sì che questa realtà imprenditoriale diventasse leader nel settore per l’intera area della regione.

Riconosciuto come uno dei migliori showroom della città, Art & Communication si occupa di:

• Abbigliamento professionale da lavoro, divise medicali, per la ristorazione, alberghiere, antinfortunistiche, sportive, corporate e vigilanza con la possibilità di personalizzazione tramite stampa serigrafica, ricamo e nuovo sistema DTF. Inoltre offre una vasta scelta di calzature da lavoro all’avanguardia.

• Pubblicità su mezzi pubblici (come con la STP) o mezzi aziendali.

• Campagne pubblicitarie, cartellonistica, insegne, volantinaggio, calendari, agende, oltre a materiale idoneo alla divulgazione del marchio come carta intestata, biglietti da visita, block notes e migliaia di gadget promozionali.

• Studio e realizzazione di logo e brand identity.

• Social Media Marketing e Web Design.

L’offerta da non perdere

Partendo dal presupposto che una buona strategia di promozione del proprio brand contribuisce a distinguerlo dalle aziende concorrenti dandogli un’identità che rispecchi i propri valori e obiettivi, Art & Communication si impegna a garantire per ogni suo lavoro dei risultati tangibili, cercando di soddisfare le richieste del cliente.

In vista della prossima estate ha lanciato una nuova campagna promozionale per le aziende con un prezzo incredibilmente vantaggioso. L’intento è quello di offrire un servizio e un prodotto di qualità che possa mostrare le potenzialità della pubblicità e della cura dell’immagine aziendale per tutte quelle attività che desiderano farsi conoscere o crescere.

L’offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte e comprende:

30 t-shirt personalizzate 30 penne con la scritta Art & Communication

Se i risultati finali saranno tangibili, lo sono anche i prodotti proposti alla clientela: l’azienda offre infatti la possibilità ad ognuno dei propri clienti di toccare con mano gli articoli in modo da poter valutare attentamente il prodotto su cui si intende investire.

Contatti e ulteriori dettagli