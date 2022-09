La promozione aziendale in mano a professionisti

Accade a volte che, nel corso del ciclo vitale di un’azienda, nasca la necessità di rivedere alcuni dettagli. Non parliamo di punti cardine o valori, né di modifiche a livello di personale operativo, pensiamo invece che, con i tempi che corrono sempre più veloci, per stare al passo con i mutamenti e le evoluzioni, talvolta occorra rinnovare la propria immagine. Che si segua una tendenza, o che si voglia puntare su qualcosa che trasmetta l’anima, il cuore e la mission della società, all’interno del proprio organico oppure all’esterno, la parola d’ordine rimane una soltanto: cambiamento.

Partiamo da qualcosa di semplice, pensando ad esempio al rinnovo delle divise, da personalizzare con logo e colori dell’azienda stessa, pensiamo ai gadget, all’eventuale packaging dei prodotti e perché no, a una promozione del marchio attraverso la pubblicità.

Per introdurre tali novità, risulta fondamentale commissionare l’intero progetto a una squadra di professionisti, in grado di gestire il processo di sviluppo dei prodotti a 360 gradi, partendo dal concept creativo e garantendo un lavoro che permetta al brand non solo di distinguersi dalla concorrenza, ma anche di mostrare come l’identità del marchio rispecchi i valori e gli obiettivi dell’azienda.

Se ci si trova in Puglia e in particolare nella zona di Bari e provincia, esiste un team in grado di occuparsi di tutto questo, con la massima professionalità. Si tratta di Art & Communication, impresa che opera nell’ambito della promozione aziendale a 360°.

L’azienda a cui affidarsi

“Una buona strategia di promozione del proprio brand, contribuisce a distinguerlo dai competitor e a dare un’identità del marchio che rispecchi i suoi valori e obiettivi.”

Accanto a tale pilastro, risiede un’ulteriore mission aziendale: garantire la soddisfazione dei propri clienti.

È così che opera Art & Communication, con una squadra composta da professionisti che hanno oltre trent'anni di esperienza nel settore della comunicazione, ma anche giovani menti, selezionate fra le personalità di spicco del settore.

L’azienda, il cui core business è rappresentato dalla produzione di abbigliamento da lavoro personalizzato per aziende già avviate, è uno dei migliori showroom dell’intera area di Bari e provincia per l’abbigliamento da lavoro e materiale promozionale. In aggiunta, si occupa dei seguenti servizi:

Branding

Pubblicità

Gadgettistica

Serigrafia

Stampa digitale

Stampa UV

Tipografia

Insegnistica

Non solo attività già avviate

Chiaro è che l’intera gamma di servizi si può estendere anche al mondo delle start-up, poiché l’area riguardante il marketing è fondamentale anche nel momento in cui si muovono i primi passi. All’interno di tale ambito, al di là della sfera dei social media – ad oggi ampliamente utilizzata per far conoscere il proprio brand – il primo piccolo grande step è creare qualcosa di visibile e tangibile che possa poi cambiare forma in un secondo momento, come ad esempio i biglietti da visita o il logo stampato su prodotti di oggettistica.

A proposito del concetto di tangibile, è importante sottolineare come Art & Communication dia la possibilità ad ognuno dei propri clienti di toccare con mano gli articoli, non basandosi unicamente sull’immagine stampata di un catalogo, ma di poter valutare attentamente il prodotto su cui si intende investire.

Eventi e candele

Una volta in possesso di tutti gli elementi per avviare il rinnovamento dell’immagine aziendale o l’avvio della nuova realtà imprenditoriale, quale migliore occasione di farsi conoscere se non con un evento di promozione del brand e dei prodotti?

Art & Communication si occupa anche di questo, offrendo la possibilità di organizzare eventi promozionali in location di loro proprietà come "La Corte Dei Briganti" ad Ostuni e presso alcune location partner come "Il Cinema Galleria" e il lido CRAL.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet www.artecommunication.it.

Oltre ai dettagli in merito a servizi, team e contatti, sarà possibile scoprire come l’azienda sia anche rivenditrice ufficiale delle candele Price’s Candles, che grazie alla tecnica della stampa UV, possono essere personalizzate secondo il gusto e le esigenze di ogni cliente.