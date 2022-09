Risparmio e qualità per la propria dimora

Siamo giunti al mese di settembre, la stagione estiva è quasi volta al termine e le vacanze saranno ben presto un ricordo. Il ritorno alla routine appare inevitabile e i notiziari faranno presto a passare dai servizi sulle spiagge più affollate a quelli sui rincari delle bollette, previsti per il prossimo autunno.

È ormai noto, infatti, che nell’ultimo periodo l’incremento dei prezzi di luce e gas ha colpito duramente milioni di italiani e i costi da sostenere risultano ulteriormente in aumento, creando non poche difficoltà sul bilancio familiare. Partendo dal presupposto che non sia possibile rinunciare ai beni di prima necessità, l’unica arma vincente sembra essere il risparmio. Secondo alcuni studi, una possibile soluzione da adottare per ridurre i consumi e le relative spese, risulta essere un adeguato isolamento della propria casa, in modo da evitare dispersioni di calore o che nei periodi invernali il freddo si insinui all’interno dell’abitazione.

È dunque fondamentale rivolgersi a dei professionisti nel settore per la scelta e il montaggio di nuovi infissi e serramenti, persone in grado di garantire un servizio efficiente che vada dalla prima consulenza fino alla manutenzione. Nell’area geografica che interessa la città di Bari, un’azienda dall’esperienza più che trentennale, rappresenta il punto di riferimento nell’offerta di porte e finestre: si tratta di Officine Schena, un team che si contraddistingue per impegno, passione e lavoro di qualità, garantendo soluzioni personalizzate per migliorare comfort, sicurezza ed efficienza di ogni abitazione.

Sinonimo di qualità, professionalità e gentilezza

L’assistenza ai clienti è uno dei pilastri fondamentali di Officine Schena, la quale garantisce, oltre ai prodotti provenienti dai migliori fornitori italiani ed europei, una gamma completa di servizi messi a punto nel corso degli anni: consulenza, preventivi gratuiti, montaggio e posa in opera sono solo alcune delle prime prestazioni riservate a una clientela che non sarà mai lasciata sola. A tal proposito, è importante segnalare il servizio relativo allo smaltimento dei vecchi serramenti, che saranno disinstallati e trasportati presso le discariche autorizzate dagli stessi posatori che si occuperanno di quelli nuovi. Da non dimenticare, l’assistenza post-vendita, attiva e pronta a risolvere qualsiasi potenziale problematica con competenza e gentilezza.

Una partnership di qualità

L’azienda opera dunque con l’obiettivo di assicurare un risultato eccellente e una piena soddisfazione a tutti coloro che decidono di affidarsi alla loro esperienza per migliorare il luogo più importante di tutti: la propria casa. Se trasparenza, fiducia e gentilezza rappresentano le parole d’ordine, competenza e affidabilità sono i fattori che hanno permesso a Officine Schena di diventare Premium Partner Oknoplast per la provincia di Bari. Oktnoplast è una multinazionale di Cracovia, oggi leader a livello europeo nella produzione di infissi in PVC, la cui peculiarità è rappresentata dalla capacità di unire eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico a un design ricercato ed elegante.

Tale collaborazione risulta determinante se si considera che la società polacca seleziona, come propri Premium Partner, unicamente quei rivenditori che garantiscono elevati standard di servizio, dalla vendita alla posa in opera dei serramenti.

Il duro lavoro, la professionalità e l’impegno sono altresì dimostrati dai continui corsi di aggiornamento seguiti dal personale dell’azienda barese, con l’obiettivo di restare sempre aggiornati sulle ultime novità prodotto e sulle più recenti tecniche di installazione in un settore in continua evoluzione.

Un ulteriore risparmio: lo sconto del 50%

All’interno del percorso di assistenza riservato ai clienti, rientra inoltre il lavoro di esperti che si occuperanno delle pratiche necessarie per ottenere le detrazioni fiscali: esiste infatti la possibilità di usufruire del 50% di sconto sull’acquisto di infissi nuovi, grazie al Bonus Ristrutturazione o cedendo il credito Ecobonus. L’intera parte burocratica sarà dunque affidata a loro, sollevando il consumatore da ogni pensiero a livello burocratico.

Per ricevere ulteriori dettagli in merito, reperire informazioni e richiedere una consulenza, è possibile consultare il sito internet www.officineschena.it.