Sentire bene per vivere meglio

Nella società moderna la comunicazione è sempre più importante. Capire bene e poter comunicare efficacemente sta alla base di qualsiasi tipo di rapporto umano e accresce in modo significativo la partecipazione sociale e la qualità della vita.

Si capisce bene quanto sia fondamentale l'udito per il benessere generale di ognuno di noi e per il nostro coinvolgimento in tutte le attività sociali.

È essenziale dunque prestare attenzione alla salute del proprio udito, adottando comportamenti che ne preservino l'integrità e sottoponendosi a controlli regolari.

La presenza di istituti acustici altamente specializzati e di personale sempre più qualificato aiuta la crescita di un settore in continua evoluzione.

Il centro acustico dalla lunga storia che guarda al futuro

Uno degli esempi più virtuosi in questo senso è quello rappresentato dall'Istituto Acustico MAICO che da più di 60 anni affianca i medici nella cura e nella prevenzione delle patologie uditive, con più di 30 Centri Acustici e oltre 500 Punti Assistenza all’avanguardia.

Con una sede anche a Bari, L'Istituto Acustico MAICO è dotato di uno staff di Tecnici Audioprotesisti laureati e altamente qualificati sempre pronto a seguire ogni paziente in tutto il percorso di riabilitazione uditiva, dal momento del test audiometrico fino all'assistenza post-applicazione di apparecchi acustici, lavorando al fianco di medici e associazioni.

La storia dell'Istituto MAICO parte dal lontano 1937 negli Stati Uniti, a Minneapolis, per approdare in Italia nel 1957. Dopo soli 7 anni Serafino Menzietti rileva il brand trasformandolo in una delle attività imprenditoriali più solide del centro-sud Italia. Una realtà che nel corso degli anni si è arricchita sempre di più, facendo un ulteriore salto di qualità con l'arrivo in organico di Mauro Menzietti e Antonio Lauriola.

Lauriola, attuale amministratore dell’azienda in Puglia e in Basilicata, e? tra i principali protagonisti del mondo audioprotesico e ricopre importanti ruoli all’interno dell’ANAP, l’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, di cui e? infatti Consigliere Nazionale e Delegato Regionale per la Puglia.

Regione in cui, nel corso degli anni, l’Istituto Acustico MAICO ha allargato la propria rete con nuovi centri acustici nelle citta? di Altamura, Andria, Barletta, Bitonto e Monopoli, non a caso, nel 2023, l’azienda e? stata premiata come Attivita? Storica e di Tradizione della Puglia, un unicum nel settore audioprotesico.

In particolare, il Centro Acustico MAICO di Bari rappresenta oggi un polo pediatrico d’eccellenza, e tutta l’azienda è partner di importanti realtà anche per quanto riguarda gli impianti cocleari.

Da MAICO professionalità e innovazione sono di casa