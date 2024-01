Da showroom a feelroom: la nuova esperienza d'acquisto conquista tutti

In un mondo in continuo cambiamento, sapersi adattare alle nuove tendenze e farsi trovare pronti alle costanti evoluzioni del mercato e delle richieste dei clienti è importante per ogni azienda che voglia arricchire la propria offerta e le proprie competenze giorno dopo giorno. Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo in cui le persone fanno i loro acquisti e anche i percorsi di vendita sono diversi. Il boom dell'online ha poi decretato la fine dei punti vendita tradizionali in tutti i settori, portando allo sviluppo di feelroom, Temporary Store e altre tipologie di vendita che mettono al primo posto l'esperienza, coinvolgendo il cliente in un nuovo percorso di acquisto.

L'esperienza d'acquisto innovativa targata Ultramotor

Ultramotor, riferimento per i marchi BMW e MINI in Puglia e Basilicata, conferma in questo senso la propria propensione al rinnovamento, dando vita a quel processo che porterà alla trasformazione dei suoi showroom in feelroom e con l'apertura di un Temporary Store a Bari. Da sempre con lo sguardo proiettato al futuro e alle innovazioni tecnologiche e di mercato, la concessionaria del Gruppo Chiarito offre ai propri clienti la nuova esperienza di acquisto nel Temporary Store barese a Triggiano, in via San Giorgio 62. Nuova location, che si è aggiunta alla storica sede di Matera e che ha sancito la nascita di un nuovo punto di riferimento per gli appassionati dei due storici marchi automobilistici tedeschi a Bari e nei comuni della provincia.

Una continua innovazione quella di Ultramotor e una cura dei dettagli che si leggono anche nei numeri. In due mesi di attività il nuovo Store ha superato le migliori aspettative, sia in termini di affluenza di pubblico che per quanto riguarda la diversificazione delle richieste da parte degli utenti.

In arrivo la nuova sede, tra avanguardia e sostenibilità

E questo è solo l'inizio. La realizzazione della nuova sede barese è infatti avviata e procede in maniera spedita. Sarà uno spazio all’avanguardia che coinvolgerà emotivamente il cliente e permetterà di valorizzare al meglio l’esposizione delle vetture, consentendo ai visitatori di vivere una Live Customer Experience innovativa in una struttura progettata con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e rispettare i principali criteri di sostenibilità.

Una grande storia quella di Ultramotor del Gruppo Chiarito dove il fattore umano è al centro dell’attenzione con uno staff specializzato, e in continua formazione, capace di garantire gli standard più elevati di professionalità agli utenti e con un servizio di Customer Care curato nei minimi dettagli, dalla fase di contatto iniziale a quella dell’assistenza post-vendita.

Non resta che recarsi nel Temporary Store di Triggiano e visitare il sito web per rimanere costantemente aggiornati su tutte le attività di questa importante realtà automobilistica del sud Italia.