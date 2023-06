Action Now Monopoli: Antonio Paternoster sarà il nuovo coach

"Papareeellaaaa!". Chi non ricorda la tripla di Emiliano Paparella che regalò al basket monopolitano la permanenza in serie B nel campionato 2020\2021? È l’ultimo frame di Antonio Paternoster sulla panchina dell’Action Now. Ora, la società monopolitana ha deciso di ripartire proprio da lui, Antonio Paternoster, per tentare l’immediata scalata alla serie B d’eccellenza! 51 anni, il coach potentino è già al lavoro per la costruzione di un roster competitivo in vista del prossimo torneo di B\2, che si preannuncia estremamente equilibrato e con numerose squadre vogliose di spiccare il grande salto. Certo, sarà anche un campionato inizialmente enigmatico, considerato che si tratterà di una formula tutta nuova dopo la recentissima formula che ha portato alla suddivisione tra serie B d’eccellenza e serie B\2. Ma la società monopolitana ha tutta l’intenzione di dire la sua e di lottare per i vertici. Ed in questo senso il ritorno di coach Paternoster, con il quale sono stati condivisi progetti e ambizioni. Antonio Paternoster ha un curriculum di tutto rispetto: nel 2011 a San Severo in DNA, poi nel 2012 sulla panchina di Agropoli in DNB e sarà protagonista di un meraviglioso quadriennio che condurrà la compagine cilentana in Serie A2.

Dal 2016 altrettante esperienze da professionista in tutta Italia con Viola Reggio Calabria in LegaDue, l’anno seguente torna in Campania con la Virtus Arechi in Serie B, per poi trasferirsi a Lecco nella stessa categoria nel 2018. A febbraio 2021 approda a Monopoli in una situazione disperata, ma, dopo essere riuscito a qualificarsi per i play-out (traguardo ad un certo punto quasi insperato), riesce nella clamorosa impresa della remuntada contro Pozzuoli, ribaltando la serie dallo 0-2 al 3-2, con gli ultimi minuti di gara 5 di Pozzuoli che resteranno per sempre scolpiti nella storia dello sport monopolitano. Nelle ultime due stagioni ha allenato a Sala Consilina. Bentornato coach Paternoster!