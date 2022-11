Serie B: L'Adriatica Industriale Corato alla ricerca della vittoria in casa della Luiss Roma

Squadra in casa

Squadra in casa Corato

Seconda trasferta consecutiva in terra laziale per l’Adriatica Industriale Corato che sfiderà sabato sera la LUISS Roma, al momento quinta in classifica con 10 punti all’attivo grazie a 5 vittorie e 2 sconfitte.

Coach dei romani è Andrea Paccariè, al timone di una formazione con una età media di 23 anni ed un roster composto da 5 under e ben 10 senior. Il più “vecchio” è anche il top scorer di casa LUISS, il 29enne Matteo Fallucca, fin qui autore di 119 punti con una media di 17 punti a gara.

La squadra romana segna tanto ed infatti realizza circa 82,2 punti di media, miglior attacco del girone D con oltre 577 punti segnati, ma concede anche tanto in fase difensiva visto che subisce 76 punti per match. Non eccezionali le medie al tiro con il 65% ai liberi, il 54% da 2 ed il 34% da 3 punti.

Scorrendo le statistiche dei romani va segnalato come il playmaker Marco Pasqualin sforni circa 4 assist a partita e sia il secondo migliore per valutazione nell’intero girone con 19,4 di media a gara, tirando con l’82,4% ai liberi, quarto di tutto il raggruppamento. È invece Matija Jovovic il miglior tiratore da 2 punti con il 69,8% di realizzazione.

Appuntamento sabato 19 novembre, palla a due alle 18.00.