Derby di Supercoppa: La Tecnoswitch passa di misura sui Lions Bisceglie

Fosse stata una staffetta 4x100, freschi di campionati mondiali di atletica, gli ultimi tre staffettisti sarebbero stati Gianmarco Leggio, Andrea Traini e Marco Contento. L'ala/pivot sorregge i biancoazzurri nel momento chiave della gara, i due play ruvesi si passano il testimone, il primo cuce lo strappo, il secondo affonda i colpi che valgono il passaggio del turno della Tecnoswitch in Supercoppa.

Vince la squadra di casa battendo un ottimo Bisceglie 80-76. Squadra biancoazzurra ancora imballata che necessita di tempo e serenità per continuare il proprio lavoro di costruzione. Dall'altra parte la fisionomia è ben delineata con coach Fabbri che lancia il classe 2002 Saladini, spina nel fianco degli avversari per tutto l'ultimo periodo, e mette in evidenza una fase difensiva che per larghi tratti imbavaglia i biancoazzurri.

Ruvo col cartello "Lavori in corso" con Leggio subito sugli scudi e tanto nervosismo in una gara che ha perso pezzi importanti strada facendo, da Galmarini a Traini, da Ouandie a Saladini.

E' basket importante con una posta relativamente importante. Competizione che serve per affinare i meccanismi in vista del debutto del 2 ottobre.

Parte meglio la formazione di casa in una cornice di pubblico più che accettabile visto l'appuntamento al sabato sera con tante famiglie sugli spalti. Si parte con due bombe in fila, poi il primo quarto è molto equilibrato con coach Campanella che deve mettere subito mano alla panchina per far ruotare le sue pedine e far a meno di perni importanti gravati di falli. Ruotano bene sia Boev che Granieri. E' nel secondo quarto che Bisceglie impone uno strappo importante alla Tecnoswitch: scappa sul +11 con un super Chiti sugli scudi.

A cavallo dei due quarti, i ruvesi riescono a tornare sul -2, 51-53, ma sono otto tiri liberi in fila a ridare il +10 ai Lions. Il quarto fallo di Chiti arresta i biscegliesi in attacco che, in avvio di terzo quarto, avevano trovato con continuità il piazzato di Dip. Ghersetti dispensa consigli, mentre Ruvo spinge anche emotivamente Jackson stizzito per i fischi arbitrali. Un pò di nervosismo costa caro a Ouandie e Galmarini, mentre l'eccesso di generosità estromette Traini a 5' dalla fine. Finale punto a punto risolto da Marco Contento che infila il filotto necessario alla Tecnoswitch per staccare il pass per il secondo turno.

Stasera il campo emetterà il verdetto sull'avversaria da incontrare mercoledì 13 settembre: o Chieti o Roseto.

TECNOSWITCH RUVO - LIONS BISCEGLIE 80-76 (17-18, 36-44, 59-63)

Tecnoswitch Ruvo: Leggio 16, Toniato 13, Contento 11, Ghersetti 7, Jackson 9, Diomede n.e., Granieri, Traini 19, Barile n.e., Boev 3, Galmarini. Coach Campanella

Bisceglie: Cepic 9, Chessari 9, Dip 11, Maralossou 6, Chiti 18, Turin n.e., Ouandie 10, Saladini 13, Ragusa, Abati Toure, Lanotte n.e., Santoro. Coach Fabbri

Arbitri: Denny Lillo di Brindisi e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento)

Usciti per 5 falli: Traini, Galmarini, Ouandie e Saladini.