Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Riparte l'attività del settore giovanile

È ripartita anche l'attività del settore giovanile biancoazzurro, con uno staff d'eccellenza fortemente voluto dal presidente Nicola Fracchiolla. Si tratta di un progetto che abbraccia quello della prima squadra, impegnata nel campionato di serie B nazionale.

Staff guidato da Dimitri Patella, ormai ruvese di adozione. Il tecnico barese è allenatore nazionale, formatore regionale degli allenatori e responsabile tecnico territoriale per la Regione Puglia per il settore squadre nazionali.

Al suo fianco due ruvesi doc: Roberto Gargano e Giuseppe Ippedico, con il fondamentale supporto di Bruno Cantatore, docente di educazione fisica e preparatore fisico di grande esperienza.

Al ritmo di quattro sedute settimanali, da due ore ciascuna integrate dalla preparazione fisica e dal lavoro tecnico extra individuale, sono partiti i gruppi under 15, under 17 e Prima Divisione Regionale.

Il gruppo under 15 parteciperà al campionato d'eccellenza, forte anche della collaborazione con la Sporting Bitonto e la Mar Lu Bari, società di Luca De Bellis, vecchia conoscenza della famiglia cestistica ruvese.

Il gruppo under 17, formato dai nati nel 2007/08, verrà aggregato alla Prima Divisione Regionale (e serie D) nell'ambito di un progetto integrato tra settore giovanile e realtà senior fondamentale, volto alla preparazione dei futuri talenti ruvesi.

Coach Roberto Gargano, insieme al tarantino Marco Valzani, sarà alla guida della selezione regionale nati nel 2009 in un torneo interregionale dal 7 al 10 settembre a Taranto, con le selezioni pari età di Campania, Abruzzo e Lazio. Grande soddisfazione anche per la convocazione di Carmine Berardi e come riserva a casa di Martino Chiarulli, per gli allenamenti della selezione regionale nati nel 2009 a Taranto. Nella stessa selezione convocati anche i nuovi arrivati, classe 2009, Giovanni Lavacca e Stefano Zippari.