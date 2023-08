La Tecnoswitch è pronta alla battaglia. Coach Campanella: "campionato entusiasmante e ricco di grandi sfide"

L'avventura nel campionato di serie B nazionale per la Pallacanestro Ruvo di Puglia comincerà con il derby con Bisceglie il 1 ottobre 2023 e terminerà con il ritorno della super sfida con San Severo il 28 aprile 2024 in terra foggiana.

L'altro derby pugliese è previsto alla quattordicesima giornata con Ruvo che affronterà in casa Taranto all'andata il 10 dicembre, ritorno fissato per il 31 marzo 2024.

Oltre alla curiosità legata alla sfide pugliesi, l'attenzione è poi rivolta alle due sfide "regine" della passata stagione: senza tanti giri di parole, Faenza ospiterà i ruvesi il prossimo 6 dicembre, mentre il 27 marzo i romagnoli torneranno al Palasport di Viale C. Colombo. L'altra è quella con Roseto: andata in Abruzzo per l'ottava giornata 5 novembre alle ore 18.00, ritorno il 18 febbraio alle ore 18.00.

Per il resto sarà un'affascinante su e giù per l'Italia con tante gare straordinarie su campi importanti che daranno visibilità alla nostra società e città.

La Tecnoswitch è inserita nel girone B con Lions Bisceglie, Caffè Mokambo Chieti, Ristopro Fabriano, Blacks Faenza, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, General Contractor Jesi, Luxarm Lumezzane, Gemini Mestre, Logimatic Group Ozzano, Antenore Energia Virtus Padova, Orasì Ravenna, Liofilchem Roseto, Allianz Pazienza San Severo, Rucker San Vendemiano, CJ Taranto, Civitus Allianz Vicenza.

"Il campionato di B Nazionale - commenta coach Campanella, tecnico della Tecnoswitch - sarà molto entusiasmante e ricco di grandi sfide. Tutte le partecipanti hanno allestito un super roster a garanzia dello spettacolo che ogni domenica ci sarà sui campi. La qualità dei giocatori e degli allenatori è altissima. Sarà un campionato di livello altissimo grazie anche alla presenza di un comunitario. I due gironi sono un pò più sbilanciati: nel girone in cui siamo inseriti noi ci sono giocatori e società per tradizione abituate ad ambire ad alti livelli, di grande esperienza, per cui sarà davvero impegnativo per tutti. San Severo e Chieti hanno fatto dei roster di prima fascia, assieme a Faenza, Ravenna, Jesi partiranno in pole position con noi. Ci saranno 34 partite che non consentiranno assolutamente distrazioni o altro, con tanti turni infrasettimanali a rendere ancor più arduo il percorso che si concluderà il 28 aprile con la stagione regolare".

E Ruvo? "Diremo la nostra sicuramente. Ringrazio il presidente Nicola Fracchiolla per gli sforzi fatti, adesso tocca a noi provare in tutte le maniere a ripagarlo con impegno e duro lavoro". La Tecnoswitch giocherà le prime due gare interne o a porte chiuse o su campo neutro: la decisione è stata sancita dal Giudice Sportivo per gli episodi post Ruvo-Caserta e che hanno punito i biancoazzurri oltre modo.

Dovremo partire subito bene con un derby pugliese molto sentito dalla tifoseria. Voglio far bene in questo campionato di altissimo livello in cui non vedo l'ora di cominciare. Sono carico e pronto a dare il massimo per questa splendida società".