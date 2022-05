Playoff Serie B: La Tecnoswitch non sbaglia e pareggia la serie sull' 1 a 1

La Tecnoswitch non sbaglia e si aggiudica con merito il match grazie ad un ottimo ultimo quarto, pareggiando i conti sull’1-1. Ora la serie si sposta a Faenza dove si giocherà venerdì gara 3 (ore 20.30) e domenica gara 4 (ore 18). L’eventuale quinta sfida è in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 in Puglia.

Anche gara 2 non delude le attese, con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto sin dalla prima azione. L’equilibrio regna per quasi tutto il primo tempo, con Faenza che riesce ad avere la meglio sotto i tabelloni e Ruvo di Puglia che difende in maniera aggressiva, ma la prima spallata del match è targata Raggisolaris. Sul 37-37 arriva l’allungo fino al 44-37 grazie a 7 liberi consecutivi poi Siberna piazza la tripla del 49-40- Si arriva all’intervallo con gli ospiti avanti 49-42.

Al rientro in campo la Tecnoswitch prova subito a ricucire lo strappo e ci riesce andando sul 50-51, ma i Raggisolaris rispondono portandosi avanti di sette lunghezze (57-50) soffrendo poi nel finale il ritorno dei pugliesi, bravi a prendersi l’inerzia del match e ad andare all’ultimo riposo avanti 67-63. È il momento chiave della gara, perché da questo break arriva l’allungo dei pugliesi che vale il vantaggio in doppia cifra: 74-63. I Raggisolaris, pur non brillando come in altre occasioni, lottano fino all’ultimo provando a ricucire il gap, ma Ruvo di Puglia non si fa sorprendere e chiude così i conti sull’82-73.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Raggisolaris Faenza 82-73 (26-23, 16-26, 25-14, 15-10)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Daniele Merletto 14 (3/5, 1/8), Leonardo Ciribeni 14 (6/8, 0/1), Shaquille Hidalgo 14 (6/6, 0/1), Riccardo Bartolozzi 12 (3/8, 1/2), Mattia Mastroianni 9 (1/3, 2/4), Kurt Cassar 9 (3/5, 1/2), Gianni Cantagalli 8 (1/3, 2/6), Thomas Monina 2 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Daniele Merletto 7) - Assist: 14 (Daniele Merletto 7)

Raggisolaris Faenza: Giacomo Siberna 14 (2/3, 2/3), Sebastian Vico 11 (1/3, 2/5), Giovanni Poggi 10 (3/5, 1/2), Simone Aromando 10 (2/6, 1/3), Lorenzo Molinaro 9 (2/3, 1/5), Thomas Reale 9 (1/1, 2/6), Marco Petrucci 6 (1/1, 0/2), Riccardo Ballabio 4 (2/6, 0/2), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Giovanni Poggi 15) - Assist: 12 (Thomas Reale 5)