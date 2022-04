Serie B: La Lapietra Monopoli ospita la Pall. Viola alla ricerca della vittoria perduta

Squadra in casa Action Now Monopoli

Il momento non è dei migliori, ma la Lapietra Monopoli vuole provare ad invertire il trend e a mantenere accesa una piccola speranza per la salvezza diretta.

Alla Tensostruttura di via Amleto Pesce contro la Pallacanestro Viola, i ragazzi di coach Carolillo devono provare ad interrompere la striscia di sconfitte. Non sarà facile vista la forza dell'avversario che è in piena lotta per i play-off.

Reggio Calabria è a soli due punti dell'ultima posizione utile per accedere agli spareggi promozione e vincendo a Monopoli può seriamente sognare in grande. Per Monopoli i play-out sono li sicuri, ma provare fino alla fine a raggiungere la salvezza è un obbligo. La classifica è molto corta soprattutto nella zona bassa e un paio di vittorie consecutive possono cambiare completamente gli scenari.

Appuntamento domenica 24 aprile, palla a due alle 18.00.