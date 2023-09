Lions Bisceglie: Comincia ufficialmente la stagione con il derby di Supercoppa

Si comincia. Non è ancora campionato ma l’ironia della sorte ha voluto che i Lions Bisceglie si misurassero subito, nel confronto valido per il primo turno della Supercoppa Old Wild West di Serie B nazionale 2023 con la Pallacanestro Ruvo, che sarà anche l’avversaria del turno inaugurale del terzo torneo cestistico italiano. Un confronto in due atti a distanza di 22 giorni: l’apertura sarà di scena al palasport di viale Colombo a Ruvo di Puglia sabato 9 settembre con palla a due fissata per le ore 20:30.

I NERAZZURRI

Il peso specifico del match di Supercoppa è senz’altro inferiore a quello della più attesa gara di campionato del 1° ottobre ma il fascino della sfida tra due realtà cestistiche di città separate da appena 15 chilometri resta notevole. I ragazzi di coach Enrico Fabbri hanno vissuto questa fase di preseason con la giusta tranquillità, lavorando in previsione delle insidie che si presenteranno al loro cospetto nel corso di una lunghissima stagione. La voglia di far subito bene incrementerà l’entusiasmo di Marcelo Dip e compagni, desiderosi di misurarsi contro una formazione ritenuta tra le più forti del lotto delle prossime partecipanti al girone B di Serie B nazionale. Il giovane Simone Turin e il bulgaro Alex Ouandie, primo giocatore non formato nella storia dei Lions, bagneranno il loro esordio nel contesto della terza categoria della pallacanestro italiana.

GLI AVVERSARI

Ruvo non nasconde le legittime aspirazioni ad un’annata in alta quota. L’ottimo tecnico Federico Campanella, confermato alla guida del team, potrà contare sul veterano Mario Ghersetti e su diversi giocatori di altissimo spessore, compresi i tre ex nerazzurri Marco Contento, Manuel Diomede e Gianmarco Leggio. Gente del calibro di Traini, Toniato, Galmarini, Boev e lo statunitense Jackson rende il team ruvese uno dei più competitivi in assoluto della B.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

La sfida sarà arbitrata da Denny Lillo di Brindisi e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Felice Enrico Berardi di Ruvo di Puglia (segnapunti), Francesco Settembre di Gravina (cronometrista) e Giuseppe Minafra di Ruvo di Puglia (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per assistere alla partita fissato dalla dirigenza ruvese è di 5 euro. Una prevendita di biglietti, al costo ridotto di 3 euro, sarà attiva dalle 18 alle 20 di venerdì nella sede sociale del club in corso Cavour, 20.