Alla White Wise non basta un buon primo tempo: Ruvo passa al secondo turno

Non basta un ottimo primo tempo alla White Wise Monopoli per passare al secondo turno di Supercoppa. Al “PalaColombo” di Ruvo la spuntano i padroni di casa per 76-65, al termine di una partita a due facce: molto bene i monopolitani nei primi due quarti, meglio i padroni di casa dopo l’intervallo lungo e qualificazione al secondo turno per gli uomini di coach Campanella, che affronteranno Bisceglie. La White Wise, invece, potrà proseguire il processo di maturazione in palestra: squadra totalmente cambiata rispetto al passato, con tanti nuovi innesti che dovranno trovare i giusti sincronismi tra loro e la fase “di conoscenza” reciproca è inevitabile. Ad ogni modo, non sono mancate le indicazioni positive, a cominciare dalle prestazioni del play Ballabio e di Kevin Cusenza, top scorer della partita (16 punti in meno di 24 minuti giocati, in attesa di aumentare progressivamente il minutaggio). Ballabio e Ingrosso, in campo per quasi 32 minuti, sono stati gli uomini più utilizzati. A fine primo quarto il punteggio era di 17-21 a favore della White Wise, che ha tenuto sempre la testa avanti nei secondi dieci minuti (chiusi sul 33-38), quando si è portata anche sul +7. Anche dopo i quindici minuti di intervallo, per la verità, la formazione di Salvemini è partita bene, portandosi sino al 33-42 grazie ad un canestro di Ballabio su assist di Bastone. Qui, però, i padroni di casa sono decisamente cresciuti, e pian piano hanno cominciato a rosicchiare punti sino al sorpasso, giunto a metà quarto, e chiudendo al 30’ con un parziale di 58-51, gestendo poi il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Finisce 76-65. Ora testa al campionato: per la White Wise ci saranno venti giorni di lavoro per preparare al meglio il debutto contro Cassino.

Talos Ruvo-White Wise Monopoli 76-65 (17-21, 33-38, 58-51, 76-65)

Talos Ruvo: Diomede 15, Toniato 14, Deri 5, Pirani 6, Trunic 5, Gatto 3, Sbaragli, Ammannato 11, Ghersetti 12, Sbaragli, Burini 5, Sigrisi n.e.. Coach Campanella

White Wise Basket Monopoli: Bastone 13, Ingrosso 3, Cusenza 16, Moretti 4, Ballabio 14, Ragusa 13, Martini 2, Tartamella, Bellantuono, Annese, Da Rin, Diomede n.e.. Coach Salvemini.

Intanto, in attesa dell’inizio del campionato, dopo l’eliminazione in Supercoppa ad opera di Ruvo, la White Wise Basket Monopoli ha organizzato una serie di amichevoli. Si comincia questa sera, palla a due alle 17.45, contro Corato, compagine militante in serie B, presso la Tensostruttura di via Amleto Pesce. Il calendario prevede poi l’appuntamento contro Mola, compagine militante in serie C Gold, che si giocherà venerdì 16 alle ore 17:00, sempre a Monopoli. Mercoledì 21 settembre si gioca ancora all’interno della Tensostruttura di via Amleto Pesce contro il Cus Jonico Taranto (remake dell’allenamento congiunto disputato il 3 settembre in terra Jonica), mentre il 24 settembre ci sarà l’unica amichevole in trasferta a Bisceglie. Un calendario fitto proprio per giungere preparati all’avvio del campionato, che si annuncia durissimo anche in virtù della riforma che consentirà a sole otto squadre di restare nella nuova serie B d’eccellenza, in partenza dalla prossima stagione.