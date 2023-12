Serie B: match ad alto coefficiente di difficoltà per i Lions. Al PalaDolmen arriva Faenza

Secondo dei tre appuntamenti casalinghi dicembrini per i Lions Bisceglie, che riceveranno Faenza sul parquet del PalaDolmen nel confronto valevole per la 14ª giornata d’andata del girone B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West. Palla a due alle ore 18 per una sfida alla quale il collettivo biscegliese si presenterà rinvigorita nello spirito dall’ultima vittoria ottenuta sul rettangolo di Vicenza, fondamentale per l’immediato rilancio delle quotazioni del team in ottica salvezza diretta. L’obiettivo resta sempre quello di provare a recuperare terreno nel più breve tempo possibile tirandosi fuori dalla zona calda della graduatoria.

I NERAZZURRI

Il colpo esterno nel turno infrasettimanale ha risollevato notevolmente il morale del giovane team di coach Enrico Fabbri. La squadra ha ripreso gli allenamenti giovedì pomeriggio lavorando per un’ora sul necessario recupero fisico al rientro dalla lunga trasferta veneta mentre il giorno successivo e nella mattinata di sabato si sono approntati gli accorgimenti in vista della gara contro Faenza. Le condizioni fisiche del capitano Marcelo Dip, uscito per un infortunio alla caviglia destra dopo appena 7 minuti di gioco nel match di mercoledì, sono costantemente monitorate dallo staff.

GLI AVVERSARI

Costruita con ambizioni di alta classifica, la formazione faentina ha faticato a trovare i giusti equilibri, pagando dazio soprattutto in trasferta (solo due successi in sei incontri). Il cambio alla guida tecnica, con il trainer monopolitano Alessandro Lotesoriere subentrato a coach Gigi Garelli, ha portato cambiamenti premiati con un bilancio di due vittorie interne (l’ultima in ordine di tempo ai danni della capolista Ruvo) e uno stop fuori casa. L’esperienza di Sebastian Vico e Andrea Pastore sugli esterni, la fisicità di Simone Aromando, Francesco Papa e Giovanni Poggi sotto le plance, il talento di Petrucci, Siberna e Tomasini rendono la compagine emiliana una delle meglio attrezzate del raggruppamento, a dispetto dell’attuale (e bugiardo) record 7-6.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Michele Biondi di Trento e Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Domenico Turi di Foggia (segnapunti), Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (cronometrista) e Alessandro Camassa di Martina Franca (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, title sponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.