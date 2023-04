Serie B: La Tecnoswich affronta la Virtus Arechi dell'ex Ponticiello, in palio due punti molto importanti

Domenica da ex al PalaColombo per coach Ciccio Ponticiello e Mattia Mastroianni. Il passato recente ruvese affronta quello attuale e in palio ci sono due punti assai importanti per entrambe le squadre. Si gioca la 27^ giornata del campionato di serie B, girone D.

I campani, decimi in classifica a quota 24 punti, sono reduci dall’importante vittoria in casa della Pallacanestro Roseto per 77-73. All’andata finì 64-75 per i biancoazzurri.

Virtus settima in classifica per punti siglati a match (75 pt), con Dario Zucca come miglior realizzatore (14.6 pt). In seconda posizione la guardia/ala Niccolò Moffa, terzo miglior marcatore del girone D dalla linea dei tre punti (42.9 pt). Difensivamente, subiscono 74.6 punti a gara.

Alessio Donadoni, guardia/ala classe ’97, è quarto del girone per media palle recuperate (1.5) e per rimbalzi difensivi. Tra gli uomini più in forma del momento troviamo Victor Sulina, play classe 2004. Squadra rivoluzionata rispetto a quella affrontata all'andata, vuoi per i movimenti di mercato e vuoi per l'infortunio occorso a Bottioni che ha pesantemente condizionato il rendimento dei campani. Per la seconda volta consecutiva in stagione, sarà di scena Mattia Mastroianni che ha cominciato il campionato a Roseto.

Palla a due alle 18.00 di domenica 16 aprile.