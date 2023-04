Serie B: La Tecnoswitch non sbaglia. Continua la corsa al vertice con Luiss e Roseto

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

Meravigliosamente derby che sa trasformare 40’ effettivi in una carica pazzesca di adrenalina, energia, sofferenza, gioia e dolori. Festeggia la Tecnoswitch che viola il PalaDolmen 59-64 al termine di una partita non bellissima dal punto di vista dello spettacolo, ma sicuramente emozionante per i tanti colpi di scena vissuti.

I Lions Bisceglie ci hanno provato fino alla fine, ma si sono dovuti arrendere alla tripla di Diomede che ha abbassato la saracinesca di un derby vissuto con grande sportività da una cornice di pubblico da cartolina dello sport.

Gara dai due volti: il primo dominato da Dron e compagni, capaci di andare all’intervallo di metà gara 32-24. Il secondo di colore biancoazzurro con la difesa ruvese rullo compressore a bloccare i meccanismi biscegliesi e a trovare canestri facili in attacco.

PalaDolmen difficile da violare, ma la Tecnoswitch è riuscita nell’impresa attaccando ritrovando alcune peculiarità del suo credo: la fame, l’energia, l’intensità difensiva. Terzo quarto da 25-7 che portato i ruvesi all’ultimo riposo avanti di dieci lunghezze. Ma in panchina coach Campanella e coach Nunzi hanno saputo muovere sapientemente il joystick a loro disposizione.

Bisceglie è rientrata in partita e lo ha fatto con un gioco da quattro punti di Dri e l’energia di Chiti.

Finale da cardiopalma, quando una bomba dell’esterno biscegliese riporta i locali sul -1. Quando comincia l’ultimo minuto è Diomede a ipnotizzare il pallone tra le mani e la sua tripla sa di game over.

Il finale è tutto ruvese con Ghersetti che a 14’’ fa 2/2 e regala il +6 alla sua squadra. Successo che fa gioire la Tecnoswitch a un passo dal finire tra le prime quattro. Per Bisceglie altre cinque giornate per provare a guadagnare quante più posizioni in classifica.

Una citazione speciale la meritano i tantissimi ruvesi giunti al PalaDolmen per sostenere la squadra, una città innamorata di uno sport che sa regalare emozioni autentiche.

Lions Bisceglie - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 59-64 (15-15, 17-9, 7-25, 20-15)

Lions Bisceglie: Filiberto Dri 13 (2/5, 2/7), Raphael Chiti 13 (2/3, 3/6), Gabriel Dron 8 (0/3, 2/5), Marcelo Dip 6 (3/4, 0/1), Federico Ingrosso 6 (3/3, 0/6), Davide Vavoli 6 (3/4, 0/2), Matteo Bini 5 (2/4, 0/3), Leonardo Del sole 2 (1/3, 0/1), Marco Pieri 0 (0/1, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Matteo Bini 8) - Assist: 13 (Filiberto Dri 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Manuel Diomede 13 (2/6, 2/5), Marco Ammannato 11 (3/4, 1/3), Mario jose Ghersetti 11 (3/5, 0/2), Federico Burini 10 (5/11, 0/5), Leonardo Valesin 9 (0/2, 3/3), Luca Toniato 8 (1/3, 1/2), Tommaso Gatto 2 (1/1, 0/3), Andrea Arnaldo 0 (0/0, 0/1), Federico Pirani 0 (0/1, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Gianlorenzo Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Luca Toniato 9) - Assist: 6 (Federico Burini, Luca Toniato 2)