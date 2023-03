Serie B: La Tecnoswitch a Cassino per un anticipo d'alta quota

Anticipo d'alta quota per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia che, con i soliti cerotti e le solite fasciature, vede sempre più vicino l'obiettivo di finire tra le prime quattro.

Salutato Edo Fontana, i ruvesi sanno bene come fare con quel che si ha. Fa parte dell'indole di questa squadra che si adatta a tutto ed è pronta, come sempre, a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Di fronte squadra ostica, La Virtus Cassino, che cerca di finire tre le prima quattro: all'andata fu gara molto combattuta, poi nella seconda parte i ruvesi riuscirono a portare a casa la posta in palio.

Tra i laziali anche due ex: Matteo De Leone e Lazar Kekovic.

Palla a due alle ore 18.00, ripartendo dal furore con il quale era finito al tappeto Sant'Antimo.