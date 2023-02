Serie B: La Tecnoswitch lotta ma non basta. Roseto porta a casa la vittoria

La Tecnoswitch subisce un passivo più pesante di quanto non dica il punteggio finale.

Approccia male alla partita e va subito in difficoltà anche per via dei tre falli commessi da Ammannato in 5’ e l’uscita dalla gara dello stesso pivot livornese al 21’.

La Tecnoswitch scivola via al secondo posto a pari punti con la Luiss Roma ma ha dimostrato di essere squadra tonica e di saper reagire. Serata di grazia per gli abruzzesi che chiudono 13/28 da 3 punti e con Amoroso che chiude con 21punti e tanta esperienza e sostanza che lo ha eletto MVP.

L’incipit fa sperare i cuori biancoazzurri con due triple in fila con Diomede e Gatto. Ma la Tecnoswitch subisce ben presto la fisicità e la presenza dei padroni di casa. Amoroso sugli scudi: totalizzerà 16 punti con un 3/3 letale dai 6.75mt nei primi 20’. Il primo parziale che spacca la partita è di 13-0 e coincide con il terzo fallo di Ammannato costretto ad abbandonare il parquet. La Tecnoswitch è molto fallosa e dalla lunetta Roseto è infallibile. Solo perimetrale Ruvo, mentre gli abruzzesi dominano e costruiscono tiri puliti. Il 28-13 al 9’ è il primo vantaggio di Roseto con Morici a finalizzare.

Poi tocca a Burini e al solito Diomede provare a ricucire lo strappo. Ma il monologo non cambia e Ruvo si ritrova sul -20, 40-20. Poi Toniato e Diomede provano a riportare la squadra ruvese a contatto con gli avversari. Ma dura poco perché all’intervallo lungo i biancoazzurri si presentano con 51 punti subiti, troppi anche per la prima della classe, una delle migliore difese del campionato. Il terzo quarto comincia con i due falli ravvicinati fischiati ad Ammannato: il capitano esce dal match. Ruvo riesce a tornare a più ripresa sul -13, ma puntualmente gli abruzzesi scappano via.

Stavolta sono Di Emidio e Morici a ridare l’allungo e il fiato a Roseto. Ritocca il +20 sul 72-52, prima che Fontana e Diomede diano la scossa finale. Ruvo senza Gatto nella fase cruciale del match e attaccare il ferro diventa un problema. Peccato per la sconfitta, ma il campionato della Tecnoswitch è già chiamato a una ripresa del filo del discorso a partire dalla gara con Sant’Antimo di domenica prossima.

Liofilchem Roseto - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 85-73 (28-16, 20-15, 19-19, 18-23)

Liofilchem Roseto: Valerio Amoroso 21 (3/7, 4/5), Nicolas Morici 14 (1/3, 4/5), Marco Santiangeli 13 (3/5, 1/3), Magaye Seck 10 (3/4, 0/0), Aleksa Nikolic 9 (3/7, 1/2), Edoardo Di emidio 5 (0/1, 1/3), Alfonso Zampogna 5 (1/1, 1/7), Gianmarco Fiusco 5 (0/2, 1/2), Nemanja Dincic 3 (1/1, 0/1), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0), Francesco Cichella 0 (0/0, 0/0), Giovanni Giansante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Aleksa Nikolic 9) - Assist: 20 (Edoardo Di emidio 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Mario jose Ghersetti 18 (4/8, 2/5), Manuel Diomede 14 (4/7, 1/7), Edoardo Fontana 12 (3/3, 1/6), Luca Toniato 9 (3/4, 1/3), Tommaso Gatto 8 (0/0, 2/5), Federico Burini 5 (1/4, 1/2), Leonardo Valesin 5 (1/1, 1/5), Andrea Arnaldo 2 (1/1, 0/0), Marco Ammannato 0 (0/0, 0/1), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Federico Pirani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Luca Toniato 8) - Assist: 7 (Manuel Diomede 3)