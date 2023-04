Serie B: La White Wise in trasferta a Roseto alla ricerca di un miracolo

Penultima giornata della regular season del campionato di serie B di basket. Dopo la sconfitta interna contro Taranto, che ha reso quasi impossibile l’accesso ai play-off, la White Wise Basket Monopoli è attesa dalla trasferta di Roseto.

In caso di vittoria di Teramo a Pozzuoli, la retrocessione in serie B\2 sarebbe matematica, considerati i quattro punti che separano la compagine monopolitana dalla stessa Teramo e da Sala Consilina. L’obiettivo è quello di finire con dignità: la compagine di Salvemini giocherà domenica a Roseto per poi chiudere la stagione regolare in casa contro Ruvo.

"Purtroppo, non dipende più da noi- esordisce il coach Giorgio Salvemini- ma, sino a quando la matematica non ci condannerà, dobbiamo provarci sino all’ultimo. Lo dobbiamo alla società, ai nostri tifosi e a noi stessi", spiega l’allenatore della White Wise. Focus su queste ultime due partite: "Abbiamo ancora due match da giocare; per chiarire, invece, cosa non è andato in questa stagione ci sarà tempo e modo al termine di tutto. Anche contro Taranto abbiamo ripetuto gli stessi errori, non entrando sul parquet così come avevamo preparato la partita, per poi giocare di rincorsa. Ripeto- conclude Salvemini- noi dobbiamo fare il nostro, poi, se anche la matematica non ci darà più alcuna possibilità, comincerà il tempo delle analisi. Ora pensiamo solo alla trasferta di Roseto"

Si gioca domenica al PalaMaggetti di Roseto alle ore 18.