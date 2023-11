Serie B: i Lions basket Bisceglie sotto tono. La Rucker san Vendemiano porta a casa la vittoria

Un pomeriggio da cancellare, e anche in fretta. I Lions Bisceglie hanno rimediato un netto kappaò sul parquet di Conegliano, domicilio di San Vendemiano: sesto stop su otto incontri per la compagine nerazzurra di coach Enrico Fabbri, che a differenza di tutte le altre occasioni precedenti si è espressa abbondantemente al di sotto delle possibilità. Un passaggio a vuoto inaspettato per le modalità e le proporzioni.

Bisceglie ha approcciato il match senza il mordente necessario per entrare subito in condizione mentale e pagandone le conseguenze (10-2 al 3’). I padroni di casa, sostenuti da percentuali altissime al tiro frutto anche dell’insufficiente intensità difensiva degli avversari, hanno allungato dal 14-9 al 24-13. L’elevato numero di palle perse (saranno 20 in tutto) ha limitato le potenzialità dei nerazzurri in attacco e permesso alla compagine veneta di segnare diversi canestri facili in contropiede e transizione, toccando il +24 a metà della seconda frazione (39-15) con una tripla dell’ex Di Emidio, al debutto stagionale in seguito ad un infortunio. L’unico breve sussulto nel corso del terzo periodo (57-40) non ha modificato il corso della sfida, che San Vendemiano ha gestito senza particolari intoppi, realizzando 13 canestri dal perimetro. I Lions non sono riusciti a risalire la corrente, accorciando soltanto fino al -16 (70-54).

SAN VENDEMIANO-LIONS BISCEGLIE 84-58

San Vendemiano: Calbini 14, Gluditis 11, Oxilia 6, Cacace 8, Chiumenti 7, Zacchigna 13, Gatti 11, Di Emidio 5, Vettori 5, Perin 4, Ragazzini. N.e.: Tomasini. All.: Carrea.

Lions Bisceglie: Chessari 11, Chiti 2, Abati Tourè 4, Cepic 16, Dip 4, Ouandie 9, Ragusa 7, Maralossou 5, Saladini, Turin. All.: Fabbri.

Arbitri: Nonna di Milano e Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco).