Serie B: La Tecnoswitch ospita Teramo per chiudere l'anno in bellezza

Ultima gara del 2022. La Tecnoswitch è pronta a scendere in campo per affrontare Teramo per chiudere l'anno in bellezza e continuare a guardare tutti dalla vetta della classifica.

Clima natalizio, ma solo sugli spalti: all'interno del rettangolo di gioco la concentrazione sarà massima. Nessuno vuole pensare al Natale o altro, ma solo ai due punti in palio.

Avversario ostico per i pugliesi che si troveranno di fronte una Teramo da prendere con le pinze. Gli abruzzesi infatti, sono una squadra temibile da non sottovalutare.

Appuntamento alle 18.00 per la palla a due.