Serie B: la Tecnoswtich cade a Faenza al termine di una grande battaglia

Il grande sforzo finale non è bastato. La Tecnoswitch esce sconfitta 77-75 dalla sfida con Faenza e aggiunge il secondo ko al suo straordinario ruolino di marcia. Ormai è una classicissima del basket cadetto. La squadra di coach Lotesoriere aveva la responsabilità di reagire a un trend estremamente negativo e quale occasione migliore farlo contro la prima della classe. La Tecnoswich parte sorniona, subisce la sfuriata dei romagno, poi a 5' dalla fine si riunisce in mezzo al campo e trova la carica giusta per invertire la rotta. Recupera 14 punti in 5' e la parità a 30'' dalla fine. Poi il solito Vico mata tutti e costringe i biancoazzurri a ricorrere al time out della disperazione. Tante le frecce all'arco di coach Campanella che si affida, come al solito, in questi casi a Marco Contento. Coach Lotesoriere gli piazza Poggi su di lui e la conclusione non sortisce effetti positivi.

Rammarico senz'altro, ma dietro solo la Rucker batte un colpo, mentre San Severo aggancia Roseto.

Per le Final Eight manca pochissimo, mentre arrivano grandi apprezzamenti sul fatto che questa squadra non molli mai, ma trovi sempre il pertugio per lasciare il segno e ribaltare le gare a proprio piacimento.

Domenica si torna in campo: si gioca alle 18.00 contro il Cus Jonico Taranto.

Blacks Faenza - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 77-75 (15-15, 22-14, 23-22, 17-24)

Blacks Faenza: Francesco Papa 20 (10/11, 0/0), Marco Petrucci 16 (1/4, 3/4), Sebastian Vico 15 (5/10, 0/1), Luca Galassi 11 (2/3, 1/4), Giovanni Poggi 8 (4/5, 0/1), Simone Aromando 4 (2/4, 0/0), Andrea Pastore 2 (1/5, 0/1), Giacomo Siberna 1 (0/2, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Francesco Papa 8) - Assist: 23 (Sebastian Vico 6)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Lorenzo Galmarini 21 (8/11, 0/0), Gianmarco Leggio 19 (4/7, 3/4), Andrea Traini 12 (1/4, 2/6), Marco Contento 9 (3/6, 1/6), Luca Toniato 8 (1/3, 2/3), Darryl joshua Jackson 6 (1/2, 1/4), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/1), Giacomo Eliantonio 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 27 11 + 16 (Gianmarco Leggio 7) - Assist: 19 (Andrea Traini , Marco Contento , Darryl joshua Jackson 4)