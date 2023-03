Trofeo scoaittoli: Il Basket Corato risponde presente

7 squadre partecipanti in un 3 vs 3 gestito in 8 tempi da 4 minuti ciascuno. Gli obiettivi principali sono la crescita dei giovanissimi atleti neroverdi stimolandoli a fare meglio e di più e il confrontro tra gli istruttori.

Il Corato basket sempre presente nella crescita dei propri ragazzi seguiti dai loro istruttori in ogni passo.

L'aspetto della socializzazione è molto importante e il risultato conta poco. Un ringraziamento speciale va agli istruttori che permettono tutto questo.