Serie B: La White Wise si rinforza sotto canestro, Bologna ecco Igor Biordi

Nuovo acquisto per la White Wise Monopoli, che si rinforza sotto canestro. Igor Biordi, centro di 2.03, sarà alla corte di Massimo Friso già a partire dalla trasferta in programma domenica ad Avellino.

Nato a Bergamo il 17 gennaio 1996, Biordi è un nazionale sammarinese e può giocare sia da “quattro” che da “cinque”. Nel suo identikit, si parla di un “giocatore che non ama risparmiarsi, un lungo dinamico con senso della posizione che gli permette di essere un buon rimbalzista. In attacco può colpire fronte o spalle a canestro, avendo nel proprio bagaglio un buon tiro dalla media e lunga distanza”. Nella prima parte di stagione ha militato in serie A\2, indossando la prestigiosa casacca delle Fortitudo Bologna. Nel suo curriculum, anche sette presenze nella massima serie con la Virtus Roma nella stagione 2020\2021. Cresciuto nelle giovanili della Crabs Rimini, ha giocato in serie B dalla stagione 2015\2016 alla stagione 2019\2020, indossando le maglie di Fondi, Cefalù, Catanzaro e Soresina. Poi l’esperienza in seria A\1 a Roma, prima di passare a Ruvo nella seconda parte della stagione 2020\2021. Lo scorso anno era a Trapani in A\2, dove ha collezionato 22 presenze per una media di quasi 15 minuti a partita. Poi Bologna e nelle scorse ore la risoluzione contrattuale con la Fortitudo per passare alla corte di coach Friso e dare una mano importante in questa delicatissima parte finale di stagione.

Biordi arriverà in queste ore a Monopoli e, dopo un paio di allenamenti con i nuovi compagni, debutterà nella trasferta di Avellino, altra partita durissima contro gli irpini reduci dalla vittoria nel derby di Caserta di domenica scorsa. Con la sconfitta di Roma, la compagine monopolitana è da sola al terz’ultimo posto, a due punti da Sala Consilina e Corato, a quattro da Teramo ed a sei da Salerno. Al Pala Del Mauro di Avellino si gioca domenica 26 febbraio alle 18.